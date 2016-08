Un allié encombrant

Alors que l’on croyait que l’entrée (enfin réelle) de la Turquie, dans la lutte contre les extrémistes de Daech, allait décoincer la situation, on se trouve paradoxalement, dans une situation encore plus compliquée. Une situation qui annonce en réalité, une autre guerre qui s’ajoute à celles déjà nombreuses qui secouent la Syrie et qui sont menées par différentes factions armées, soutenues par des pays tiers.

En effet, la violente offensive turque qui a permis la libération rapide de la ville syrienne de Djarabulus des mains de l’Etat Islamique, a aussi ouvert un autre front de guerre avec ce qui est connu sous l’appellation des Forces démocratiques syriennes (FDS) -une coalition formée par des groupes arabes et des combattants kurdes syriens proches du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Une coalition qui a, à son actif, plusieurs faits d’armes, et qui a remporté plusieurs batailles face à Daech, notamment dans la périphérie de Rakka, et qui surtout bénéficie du soutien franc et clair des Américains, qui ont engagé à ses côtés plusieurs hommes des forces spéciales yankees.

Une nouvelle donne qui chamboule sérieusement les calculs des Américains qui avaient jusque-là, et depuis quelques semaines, trouvé le bon filon grâce justement au FDS. Mais l’allié turc, vient tout remettre à plat, et Erdogan ne cesse d’agacer Washington avec ses sorties tout aussi ambiguës, les unes que les autres. Mais le président turc ne se soucie plus, vraiment, des états d’âme des Américains et mène avec constance sa nouvelle politique, qui l’a d’ailleurs emmené à se jeter dans les bras de l’ennemi, d’hier, à savoir les Russes.

Erdogan veut à travers cette nouvelle campagne militaire, en Syrie, prouver d’abord qu’il n’y aura jamais de place pour les opposants kurdes et qu’il les poursuivra partout où ils sont, et aussi prouver que l’armée turque n’a rien perdu de sa force de frappe, malgré la grande purge qui l’a touchée après le putsch manqué de juillet dernier et l’emprisonnement de plusieurs de ses chefs et haut gradés.

Quoi qu’il en soit, l’entrée fracassante des Turcs sur la scène syrienne, a compliqué encore plus la donne et fissuré davantage le mur, déjà fragile, de la coalition internationale menée par les Etats Unis d’Amérique.

Par Abdelmadjid Blidi