Les zones frontalières sont au centre d’un ambitieux programme de développement, décidé par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. L’Algérie qui partage de longues frontières avec plusieurs pays du Maghreb et du Sahel (estimées à 6000 km), lance là, l’un des plus gigantesques programmes jamais connus dans notre région.

Tous les Ministères et différents autres départements sont appelés à conjuguer leurs efforts pour mettre en place et élaborer ce programme spécial dans les plus brefs délais, tel instruit par le président de la République. Le Ministre de l’intérieur a esquissé les grandes lignes de cet ambitieux programme qui sera, selon Bedoui, financé par le « Fonds de

Développement des régions du Sud et la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales ».

Les walis qui sont au centre de ce nouveau programme, auront à présenter tous les programmes à même de changer le quotidien de ces citoyens qui se trouvent souvent dans des régions enclavées et dont les besoins sont énormes comparativement à ceux des autres régions.

A cela, il faut ajouter les différents phénomènes qui vont en grandissant, ces dernières années, avec notamment le flux des migrants qui ne cesse de peser dans la balance. Les défis ,certes, sont immenses, mais il fallait bien prendre les problèmes spécifiques de ces régions à bras le corps et leur consacrer le temps et les moyens nécessaires pour sortir les habitants de pratiques qui se sont installées durablement à nos frontières et au premier desquels viennent les trafics de tout genre qui menacent l’économie de tout le pays et laissent pousser et se fortifier des réseaux mafieux qui dictent leur loi sur tout le tracé de nos frontières que ce soit au Sud, à l’Est, ou à l’Ouest .

Des réseaux mafieux qui sont certes combattus sans relâche par les éléments de sécurité et à leur tête l’ANP. Mais à coté de cela, il s’agit aussi de mettre sur pied, de vraies politiques de développement économiques et autres, capables de redonner espoir à la jeunesse de ces régions qui ne doit pas être confrontée à la seule fatalité du banditisme et du trafic.

Le gouvernement a sans nul doute du pain sur la planche, mais de la justesse et du pragmatisme du plan qu’il aura à élaborer, comme instruit par le président de la République, ces zones pourront grandement changer vers le meilleur que souhaitent tous les enfants de ces régions frontalières.

Par Abdelmadjid Blidi