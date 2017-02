<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Un apport de plus de 63 millions de m3 aux barrages</span>

Les barrages de la wilaya de Mostaganem ont été renforcés d’un apport supplémentaire de plus de 63 millions de mètres cubes d’eaux, à la faveur d’une pluviométrie ayant dépassé 180 millimètres au mois de janvier dernier, a-t-on appris samedi du directeur des ressources en eau.

Le barrage de Kramis dans la commune de Achaacha a accueilli plus de 19 millions m3 et celui de Kerada à Sidi Ali emmagasine 15 millions m3, a indiqué Moussa Lebgaa. Le barrage de Chelliff dans la commune de Sour a accueilli 29 millions m3 pour atteindre un taux de remplissage de 100 pour cent, soit l’équivalent de 50 millions m3, a déclaré ce responsable, soulignant que la quantité d’eau supplémentaire déversée de ce barrage a dépassé 370 millions m3. La quantité globale d’eau stockée dans les barrages de la wilaya de Mostaganem est actuellement de plus de 130 millions m3, soit un taux de remplissage de 90 pc, a ajouté la même source.

Le barrage de Kerada dispose actuellement de plus de 35 millions m3 et celui de Kramis (45 millions m3), soit un taux de remplissage de 100 pc. A noter que ce taux n’a été enregistré que lors de son mise en exploitation en 2004.