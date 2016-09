<span style='text-decoration: underline;'>BELLAHSENE BALI, DIT HADJ BALI:</span> :<br><span style='color:red;'>Un autodidacte, auteur de vingt deux ouvrages</span>

A l’occasion du quatre vingtième anniversaire de Bellahsène Bali, nous contribuons à un hommage à cet auteur, d’une vingtaine d’ouvrages publiés, alors qu’il est autodidacte et ancien moudjahid.

Plusieurs de ses coreligion naires et citoyens recon naissent en lui, la valeur et le prix des efforts conjugués pour la réalisation d’un tel nombre de livres, offerts à ceux qui s’intéressent à l’histoire et à la mémoire de la guerre de la libération nationale au niveau local, (Tlemcen), régional, (ouest algérien) et national (territoire algérien). Né le 17 septembre 1936 à Tlemcen, Bellahsene Bali est issu d’une grande famille de l’ancienne capitale du Maghreb central où il fit ses premiers pas pour aller fréquenter l’école. Très impressionné, comme un grand nombre de tlemceniens de l’oeuvre et des activités du nationalisme algérien. Sa ville natale est connue par le nombre de militants dans le mouvement politique de la revendication, de l’indépendance nationale de l’Algérie, alors dirigé par Messali Hadj, (1898-1974). Alors, qu’il était encore très jeune, bébé d’un an (en mars 1937, il avait fondé le Parti du Peuple Algérien), après la dissolution de l’Etoile Nord Africaine, (ENA) et la Glorieuse Etoile (G.E.). Plus tard, Messali Hadj avait créé en 1946, le MTLD (Mouvement de Triomphe pour les Libertés Démocratiques). Cette année là, Bellahsène Bali n’avait que dix ans. Le déclenchement de la guerre de la libération nationale, date du premier novembre 1954, il a fallu attendre qu’il atteigne ses vingt ans pour faire la preuve d’un citoyen algérien au service de son pays, sa patrie et son Algérie. Puis, à quelques mois du déclenchement de cette guerre contre le colonialisme et l’oppression, il intègre un groupe de jeunes actifs du Front de Libération Nationale (FLN), puisqu’il avait, discrètement et à l’insu de ses parents et sa famille, répondu à l’appel du premier Novembre 1954, alors signé par les deux organisations FLN (Front de Libération Nationale) – ALN (Armée de Libération Nationale). Selon une copie du mandat d’arrêt, datant du 19 novembre 1958, il exerçait un métier traditionnel, très réputé à Tlemcen ville d’art et des métiers: cordonnier. Par la même source, il demeurait à Tlemcen, route de l’abattoir. En 1956, alors âgé de vingt ans, il est promu chef de cellule de fida-iyine, les combattants, membres de l’Organisation Civile du Front de Libération Nationale, (O.C.F.L.N.). Au sein de cette section, il fit preuve de responsabilité et d’abnégation et surtout d’attachement à son idéal: la participation à la libération du pays du colonialisme. Cette mission au sein de la section de son affectation, n’avait duré que quelques mois. Puis, il intègre le groupe Commandos de sa ville natale, appelé Groupe Commandos de Tlemcen. Au sein de ce groupe, il ne reste que quelques mois, avant de rejoindre un autre groupe, afin d’avoir d’autres missions plus importantes et plus délicates que les précédentes. Il continua à se faire valoir sur le terrain, afin de pouvoir espérer à d’autres fonctions dans la hiérarchie de l’organisation du FLN et de l’ALN. Il a été blessé, une première fois, par balles par l’ennemi (des militaires). En 1957, il est affecté à un autre service : comme instructeur de mines, au sein de la huitième zone où il demeura jusqu’à l’année 1958. Cette même année, il a été blessé, une seconde fois par les éclats de grenades et de mine bondissante. Il milita jusqu’à sa démobilisation en 1959. Lors de son parcours, nous avons relevé plusieurs condamnations par les autorités administratives et militaires, donc coloniales: l’emprisonnement, des travaux forcés, des mises sous séquestre des biens, voire une condamnation à mort. Plusieurs documents, en provenance des archives, prouvent sa participation à la guerre de la libération nationale et ses différentes condamnations par les autorités coloniales. Dans ce cadre, nous citons entre autres:

– Un télégramme le

concernant.

– Le mandat d’arrêt N° 277/

140, du 19 décembre 1957

signé par M. Bierer, (J.I.

de Tlemcen).

– L’inculpation dans une

association de malfaiteurs:

«signalement:

1,72m; yeux marrons;

cheveux châtains et

cicatrice au côté droit au

front».

– Le mandat d’arrêt N°349/

49/57 du 17 novembre

1958, signé par M. le

Mestric (J.I. de Tlemcen).

-Inculpation de tentatives

d’incendie volontaire.

-Une condamnation par le Tribunal de grande instance de Tlemcen: Bellahsène Bali, [ a été condamné le 09 octobre 1959 par contumace à mort et mise sous séquestre de tous ses biens, pour complicité de tentative d’incendie volontaire, alors commis le 30 mai 1957]. Cette attestation lui a été délivrée à sa demande, en date du onze avril 1964 par le greffier en chef du Tribunal de grande instance de Tlemcen. – Etc. A l’indépendance nationale, il a été, des années durant, responsable d’un réseau bancaire à travers le territoire de l’ouest algérien. Actuellement, il vit en retraite à Tlemcen pour se livrer à l’écriture de l’histoire et à la sauvegarde de la mémoire, de la guerre de la libération nationale et des acteurs qu’il avait déjà connus dans le combat. Après avoir collecté des témoignages, il est en possession d’un nombre important de documents, de photos et de coupures de presse, relatifs à la guerre de la libération nationale. D’ailleurs, il conserve une série de coupures de presse, publiée dans le quotidien L’Echo D’Oran. Le premier, en date du 08 mai 1956 est intitulé: «une patrouille de rebelles déguisés en militaires tire des rafales de mitraillettes en plein centre de Tlemcen», avec un détail et un bilan de «3 morts et 6 blessés dont 3 civils». Un deuxième article a été publié par le même journal en date du 18 janvier 1956 et intitulé «Emouvante levée de corps des gendarmes, tués par des rebelles»; un troisième article en date du 20 janvier 1956, est intitulé: «Après une journée agitée, le calme est revenu à Tlemcen», un quatrième en date du 21 janvier 1956, est intitulé: «une journée relativement calme hier à Tlemcen»; un cinquième, en date du 18 janvier 1956, est intitulé «Important chef du (FLN) de Tlemcen, le docteur Benzerdjeb, abattu près de Sebdou, alors qu’il tentait de fuir». Un sixième, en date du 4 juin 1957, est intitulé «Fusillades dans les rues de Tlemcen, hier après-midi pendant une heure». Parmi ses travaux de collectes, il détient un fonds important de documents pour enrichir ses recherches sur l’histoire de la guerre de la libération nationale et sur les parcours des militants et des Algériens, tombés au champ d’honneur. D’ailleurs, il avait établi une liste des chouhadas de la ville de Tlemcen. Une collection de photos avait enrichi et illustré ses travaux, déjà publiés. Quelques notices succinctes de biographies, complètent quelques uns de ses travaux, devenus une source d’information historique et mémorielle pour les enseignants–chercheurs et les étudiants, versés dans le passé de la guerre de la libération nationale. D’ailleurs, il avait fait, ce que certains universitaires n’ont pu réaliser. Son travail est louable et il mérite félicitations et encouragements pour continuer et poursuivre honorablement cette mission, d’un bon citoyen qui cherche à faire valoir l’histoire et la mémoire d’un peuple qui a été en lutte pendant plus de sept années: Premier novembre 1954 au 19 mars 1962, respectivement la date du déclenchement de la guerre de libération nationale et la date du cessez- le–feu en Algérie.

F.Naim