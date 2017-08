Le président de la République a convoqué hier, le corps électoral. L’ambiance est plutôt à la farniente pour certains et à la préparation de la rentrée scolaire et l’Aid El Adha pour d’autres. C’est dire que cette annonce politique tombe un peu comme un cheveu dans la soupe. Mais le calendrier politique est sacré pour une démocratie. Il faut dire qu’à travers cette convocation pour les Locales, le chef de l’Etat inaugure la rentrée sociale qui sera cette année teintée aux couleurs électorales.

La soixantaine de partis politiques en course pour ces élections, donne néanmoins l’impression de ne pas trop savoir comment ça marche. Le manque de mobilisation des électeurs, l’absence d’un vrai savoir-faire en matière de gestion de tels événements chez de nombreuses nouvelles formations politiques et un certain désintérêt de la part de la société pensante, font que les politiques devront travailler d’arrache-pied pour mériter l’attention des Algériens.

On sent, en effet, dans l’attitude de l’Algérien moyen une franche scission entre la classe politique et la société réelle. La «grosse polémique», montée de toute pièce par des partis de l’opposition concernant l’utilité de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) lors des dernières élections législatives a quelque peu pollué l’atmosphère politique et l’on craint que les odeurs des Législatives persistent jusqu’aux prochaines Locales. Il est entendu que tout le personnel partisan se devra de retrouver un minimum de crédibilité auprès des électeurs.

L’Algérie est donc une nouvelle fois aux portes d’un autre rendez-vous politique, censé renforcer sa démocratie naissante. Mais, populisme oblige, les Algériens seront, à partir du mois de novembre, abreuvés de promesses dont certaines seront farfelues, irréalisables et, bien entendu, sans aucune garantie de mise en œuvre sur le terrain. Tout cela sous l’œil indifférent des intellectuels nationaux pour qui, seule la présidence de la République vaut qu’on s’y intéresse pour des raisons évidentes de pouvoir.

L’Algérie est en passe d’organiser ces sixièmes élections locales pluralistes de son histoire. Et, il faut bien le reconnaître, elles ne seront pas historiques pour la simple raison que les conditions de leurs réussites sont encore loin d’être réunies. L’ensemble des acteurs politiques et sociaux regarde ailleurs.

Par Smaïl Daoudi