<span style='text-decoration: underline;'>Marché informel des HLM Gambetta </span>:<br><span style='color:red;'>Un autre «Souk Larbaa» en perspective</span>

Lentement mais sûrement, un marché informel s’installe progressivement à l’intérieur des cités des HLM Gambetta, (Es-Seddikia), un ensemble immobilier à forte densité, datant de l’époque coloniale et son prolongement vers la cité USTO, baptisée au nom du savant andalou «Ibn Rochd». (Averroès).

Ce site informel, a pris naissance devant le marché couvert entièrement rénové par les pouvoirs publics et l’APC d’Oran, qui ont réalisé également des équipements de loisirs et de détente, des espaces verts, ainsi qu’un stade de proximité pour occuper les jeunes et les vieux de cette agglomération, située en bordure de l’ex-route d’Arcole. De plus, d’autres opérations d’aménagement urbain en cours, ont complètement transformé le paysage, avec la création d’espaces verts, d’arbres d’alignement, du mobilier urbain et d’autres réalisations d’équipements collectifs, afin de créer un cadre de vie acceptable pour ces milliers d’habitants des cités Ibn-Rochd.

Aujourd’hui, toutes ces réalisations sont escamotées par la présence des marchands de fruits et légumes, de poissonniers ambulants, revendeurs de pains qui proposent leurs produits, achalandés à même la chaussée, sans aucun respect des règles élémentaires d’hygiène. Tout est exposé par terre ou dans des camions: le poisson comme le pain, les œufs. Plus loin, des camions remplis d’objets d’ameublement, de bouteilles de gaz, de fruits et légumes. Il y a même le marchand d’olives et de bottes de menthe et coriandre.

Ainsi, la chaussée est entièrement occupée, rendant la circulation automobile et piétonne problématique. Alors que le marché couvert, entièrement rénové est déserté, et par les marchands et par les consommateurs. Par la force des habitudes, les résidents ont fini par vivre au quotidien, une situation qui pollue leur environnement. Tous ou presque, regardent avec lassitude, ces tas d’ordures abandonnées par les marchands, laissant place aux moustiques et aux rats. Il y a aussi ces bacs à ordures éventrés, d’une saleté repoussante. En début d’année, tous les bacs de grande capacité ont été remplacés par des neufs, plantés aux abords des immeubles ou le long des axes routiers.

Les camions de la collecte des ordures ménagères de l’APC d’Oran, ont beau doubler le cycle des rotations dans ces cités anciennes ou nouvelles, le constat est le même. Il y a aussi le cas de la cité de l’USTO qui a bénéficié d’importants projets de création d’aires de jeux, de jardins de loisirs et d’autres opérations de réalisation de trottoirs, de rénovation de la chaussée et de plantations d’arbres d’alignement. Les travaux de réalisation touchent à leur fin. Mais, les fâcheuses habitudes de certains résidents, ont fini par polluer cet environnement. La liste est longue, si l’on veut faire un inventaire de cet incivisme qui est là pour décourager toutes ces initiatives, prises par l’APC d’Oran, en passe de reconquérir son statut de ville méditerranéenne, appelée à abriter de grands évènements internationaux, comme les 19e Jeux Méditerranéens de 2021.

La ville est classée par exemple, comme ville pilote sur le plan du service public et de l’accueil, de la numérisation de ses services d’Etat-civil. La ville d’Oran est une vitrine d’une Algérie, qui émerge dans le concert des nations, à la lumière des grandes rencontres, de niveau international, dans le domaine de l’Environnement par exemple. En effet, Il n’y a pas un jour où les autorités locales s’efforcent d’offrir à cette population, ancienne et nouvelle, des projets grandioses, à même d’améliorer leur cadre de vie. En retour, en dépit de l’engagement, même de la société civile, pour étoffer cette feuille de route si chère aux autorités locales, la plus importante commune sur le plan spatial, économique, commercial et culturel, une métropole moderne, les succès tardent à venir.

Pour ne citer que les «choses qui fâchent», l’on évoque le transport public et les aléas que suscitent ces bus, en l’absence d’application du cahier de charges, réglementant les transports publics (taxi et bus), en matière d’hygiène et de salubrité publiques. Parfois, ce sont des tacots insalubres qui sillonnent dangereusement dans une cacophonie indescriptible, les principales artères de la ville. Tout le monde en convient: ce sont des engins de transport collectif crasseux, bondés de voyageurs. L’APC a, au cours de son précédent mandat, adopté une délibération, pour faire respecter les normes imposées aux transporteurs de voyageurs. Tous les acteurs sont impliqués: l’APC, la Direction des transports, les agents de sécurité chargés de la voirie et de la circulation, le syndicat des transporteurs, la Santé. Malheureusement, il existe un autre dossier épineux à maitriser dans cette ville, qui accueille des milliers de visiteurs: le problème de propreté de la ville qui accueille des milliers de touristes et gens de passage, ainsi que des délégations étrangères.

A la faveur de louables initiatives des autorités locales, l’exemple de «Souk Larabaa» (marché informel du mercredi), une foire anarchique qui a empoisonné la vie des résidents pendant dix longues années à Maraval et les Palmiers. Il a été démantelé, en quelques heures, suite à une intervention spontanée et énergique, de la part des pouvoirs publics.

Depuis, les habitants ont poussé un grand «Ouf !» de soulagement. Celui des HLM, de haï Es-Seddikia, n’a pas encore atteint cette proportion, mais au rythme où évolue l’occupation de son espace par l’informel, il sera un peu trop tard. Un autre casse-tête pour la nouvelle assemblée et les gestionnaires de la ville car, c’est un épineux point noir qu’il va falloir un jour éradiquer.

