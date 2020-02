<span style='text-decoration: underline;'>Coronavirus</span>:<br><span style='color:red;'>Un avion algérien a décollé à destination de la Chine pour rapatrier 36 Algériens</span>

À l’instar de plusieurs pays, l’Algérie a décidé de rapatrier les étudiants installés dans la ville chinoise de Wuhan, premier foyer de coronavirus. Ainsi, un avion algérien a été envoyé en Chine, hier dès les premières heures de la matinée, pour rapatrier les 36 Algériens, en majorité des étudiants, établis dans la ville de Wuhan.

«Un avion algérien a décollé dimanche à l’aube (04h00) vers la République populaire de Chine pour rapatrier des ressortissants algériens résidant à Wuhan, dont le nombre est de 36, majoritairement des étudiants», a indiqué hier, dans un communiqué, la Présidence de la République. Le même communiqué a précisé que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné leur rapatriement afin de préserver leur santé. «Dix Tunisiens seront à bord du même avion à son retour, à la demande des autorités de leur pays», souligne-t-on.

La même source a indiqué que «l’avion transporte un don de l’Algérie pour aider les autorités locales chinoises à faire face à la propagation de la fièvre du nouveau coronavirus dans la province de Hubei», a ajouté la Présidence de la République, précisant que ce don est composé de «500.000 masques à trois couches, 20.000 lunettes de protection et 300.000 gants».

«Le retour de l’avion sur le sol algérien est prévu pour aujourd’hui dont la durée de vol varie entre 10 et 12 heures», précise la même source. Il est à noter, que la ville de Wuhan compte plus de 100 universités et plus d’un million d’étudiants.

La Chine est la deuxième destination choisie par les jeunes Africains après la France, un étudiant étranger sur 10 vient d’Afrique et la majorité vient du Ghana avec 6500 étudiants partis en 2019.

Le nombre d’étudiants africains résidant en Chine, était de 80 000 en 2018 selon des chiffres fournis par le ministère de l’Education chinois, un chiffre destiné à augmenter, car, le gouvernement chinois a décidé d’accorder 50 000 bourses universitaires au Continent africain jusqu’en 2021.

L’Algérie n’a enregistré aucun cas de contamination par le coronavirus

Le ministère de la Santé, par la voix de son directeur général de la prévention, Djamel Fourar, a nié l’enregistrement par l’Algérie de cas de contamination par le coronavirus. Intervenant hier, sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale, le responsable au sein du ministère de la Santé, a estimé que les citoyens confondent entre la grippe saisonnière et le coronavirus, dont les manifestations cliniques ont une ressemblance».

M. Fourar a, par ailleurs, affirmé que la grippe saisonnière est la maladie qui tue plus que le coronavirus. Il a ainsi révélé que l’Algérie a enregistré jusqu’ici, cinq décès par grippe saisonnière.

Pour ce qui est de plan de lutte et des mesures préventives contre le virus, adoptés par le département de la santé, M. Fourar a détaillé ce que l’Algérie a entrepris.

Il a indiqué que dès l’apparition des premiers cas en Chine, l’Algérie a pris des mesures telles que la réunion tenue par le comité d’experts qui a fait le point de la situation et essayé d’évaluer le risque pour ce qui concerne le pays.

«Nous avons décidé, suite aux recommandations de ce comité, de mettre en place un dispositif qui consiste tout d’abord à mobiliser l’ensemble des professionnels de la santé, renforcer le dispositif de veille et d’alerte au niveau des points d’entrée internationaux à savoir l’aéroport Houari Boumediene, celui de Constantine et d’Oran et ainsi que tous les ports», a-t-il fait savoir.

Il a aussi indiqué, que des caméras thermiques ont été installées dans les lieux précités, assurant que celles-ci joueront un rôle dans la détection d’éventuel cas.

Invité à répondre à ceux qui ont critiqué ces premières mesures, M. Fourar a affirmé que ce dispositif répond aux caractéristiques et recommandations l’Organisation mondiale de la Santé.

«C’est vrai qu’il n’y a aucun dispositif qui soit à 100% efficace», a-t-il reconnu par ailleurs, ajoutant que «les caméras thermiques détectent les cas d’une température élevée. Ce système de surveillance a aussi la possibilité d’identifier rapidement les cas qui ont échappé aux filtres au niveau des points d’entrée, et permet leur prise en charge rapide». M. Fourar a indiqué enfin, qu’aucun des 36 Algériens se trouvant à Wuhan, n’est touché par le coronavirus.

