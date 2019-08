<span style='text-decoration: underline;'>Corniche supérieure</span>:<br><span style='color:red;'>Un axe qui fait peur aux automobilistes</span>

Malgré l’existence de barrages quasi-quotidiens des brigades mobiles de la gendarmerie nationale, la Corniche supérieure terrorise depuis quelque temps les automobilistes qui ont l’habitude d’emprunter cet axe qui relie Oran à la daïra d’Aïn El Türck.

En effet, la psychose s’en est prise des usagers de cet axe routier depuis qu’un automobiliste habitant la commune d’El Ançor, ait été retrouvé assassiné et brûlé vif dans la forêt le longeant après avoir été délesté de son véhicule.

La nouvelle ayant fait le tour, c’est la phobie chez les usagers qui disent ne plus se hasarder sur cet axe. Fondées ou non, les informations que se relaient les citoyens à propos des risques ou de les mésaventures vécus sur la Corniche supérieure, glacent le dos. Certains racontent que les malfaiteurs profitent de l’obscurité pour attaquer les automobilistes en les obligeant à s’arrêter en barricadant la route avec de grosses pierres et les menacer avec armes blanches et chiens dangereux de type rottweiler.

D’autres malfrats simulent une panne pour demander du secours afin d’attirer leurs victimes dans le piège. Un automobiliste qui se dirigeait tôt le matin vers Oran, rapporte qu’un conducteur de véhicule qui roulait derrière lui, lui signalait à coup de phares de s’arrêter pour lui demander, une fois arrivé à son niveau, de bien vouloir accompagner une personne qui devait se rendre au décès d’un proche. Face au refus d’obtempérer de notre interlocuteur, le conducteur du véhicule continuera quelques dizaines de mètres, avant de faire demi-tour, certainement à la quête d’une victime plus vulnérable.

Comme quoi, tous les stratagèmes sont bons pour tendre des guet-apens aux automobilistes et aux familles insouciantes.

D’autres informations laissent entendre que des malfrats guettent les véhicules avec cabines, de type Hylux, apparemment très prisés par les revendeurs de pièces détachées d’occasion.

Quoiqu’il en soit, de l’aveu de nombre d’habitants d’Aïn El Türck, Bousfer et El Ançor, ces derniers ne sont pas prêts d’emprunter de sitôt cet axe routier, ni d’ailleurs le nouvel évitement de Mers El Kébir concerné par quelques travaux d’aménagement et a priori, non sécurisé.

Karim Bennacef