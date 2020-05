Voilà un 1er Mai des plus moroses qu’on a eu à vivre depuis de biens longues années. Un 1er Mai écrasé par cette pandémie du coronavirus qui asphyxie le monde depuis déjà un peu plus de quatre mois. Pour la classe ouvrière en Algérie, comme pour celle du monde entier, l’avenir est des plus sombres.

Aujourd’hui déjà dans le monde occidentale, des millions de travailleurs sont déjà dans un chômage partiel qui risque très vite de se transformer en un chômage tout court qui mettra des millions de personnes devant une situation de détresse qui n’a pratiquement rien à envier à ce qu’ont vécu les millions de travailleurs dans la grande dépression de 1929.

Toutes les études et toutes les prospections sont unanimes à dire que des millions de familles resteront sur le carreau dans les mois et même les années à venir. La misère, le besoin et le chômage seront le dénominateur commun de ce qui attend le monde du travail une fois cette pandémie dépassée. Les perspectives n’annoncent rien de bon et tout concorde à dire que la crise économique qui nous attend aura des incidences terribles sur une grande partie de l’humanité, qui entre vraiment dans une période pleine d’interrogations et de doutes qui fatalement redessineront le monde qu’on a connu jusqu’alors.

Et quelles que soient les mesures et les choix qui seront faits par les leaders et les gouvernements, rien ne changera la réalité amère qui nous attend. L’avenir est des plus risqués et personne ne sait comment tout cela prendra forme dans un avenir très proche. Remettre la machine en marche prendra du temps et il est inévitable de voir des millions de personnes perdre leurs postes de travail.

L’Algérie ne pourra faire exception, il faut bien s’en convaincre. Beaucoup d’entreprises, privées notamment, ne pourront pas tenir avec le même personnel et devront se séparer d’une bonne partie de leur personnel pour pouvoir tenir le coup.

Et même ces sacrifices ne sont pas les garanties de pérennité de l’outil de travail, car la crise est très profonde et elle touche toute la planète et toutes les économies du monde. L’Etat, ici comme ailleurs, tentera de sauver ce qui peut l’être, mais il est indéniable que l’on ne peut sauver tout le monde. Et il est impossible de reprendre les choses exactement comme elles l’étaient avant l’apparition de cette crise sanitaire.

Non, il faut bien s’en convaincre que les temps à venir seront durs à vivre pour une grande partie de la classe ouvrière qui n’oubliera pas de sitôt ce terrible et bien triste 1er mai 2020.

Par Abdelmadjid Blidi