<span style='text-decoration: underline;'>CRT 1 - ASMO 2</span>:<br><span style='color:red;'>Un bon match et un bon galop d’entraînement</span>

Le Chabab de Témouchent et les Asémistes de l’ASMO, se sont retrouvés ce jeudi sur la pelouse du complexe Sikki Omar de Témouchent pour une bonne réplique et un match qui honore les deux équipes malgré le caractère amical de cette confrontation avec une saveur particulière qui n’est autre que la présence massive d’un nombreux public.

Un public qui a bien agrémenté cette soirée car, le match était programmé à 20 heures dans une fraîcheur qui favorisa les deux formations dans leur évolution d’où toute cette intensité qui a régné durant les 90′ de jeu avec tous les joueurs qui ont eu à disputer cette rencontre. Les deux entraîneurs que sont Kebdani (Hamouda) pour le CRT d’un côté, et Laoufi pour l’ASMO de l’autre ont donc eu toute la latitude de jauger les capacités de leurs joueurs tant sur un plan collectif qu’individuel après cette période de préparation surtout pour les Oranais qui ont repris le chemin des entraînements bien avant les Témouchentois du fait qu’il seront en compétition dès le 25 ou le 26 de ce mois en cours. Les jeunes du coach Hamouda, ont été au rendez-vous de cette joute qui leur a permis de s’extérioriser pleinement et de faire étalage de leur savoir-faire et de leur volonté à être au rendez-vous pour le compte de cette boucle 2017/2018 avec toute cette cuvée d’un cru qui augure de belles perspectives à l’image des Oussama, Bentaouzina, Smati, Ait Izem etc. Oussad dont c’est le retour tout comme Messaoudi, Bennouar, Bekrada et d’autres en reprenant l’ascenseur du club voisin du Zidoria comme Hascar, Benmoulay, Sefir sans oublier bien sûr les arrivées des gardiens Fares dont ce n’est qu’un retour et Moudjer. Les Asémistes venus avec l’espoir pour l’entraîneur de miser sur la probable équipe qui entrera dans la compétition avec le onze de départ et l’entraîneur Laoufi a pu voir à l’œuvre ses joueurs pour se fixer. La rencontre a été très disputée de part et d’autre avec tout ce nombre de joueurs qui ont participé à ce test ô combien bénéfique pour le CRT et l’ASMO et le score est peut-être témoin de l’âpreté des débats avec ce score serré de 2 à 1. Ce sont les Témouchentois qui ont ouvert le score par l’intermédiaire de Hascar à la 22′ avant de voir les Oranais égaliser une première fois à la…45′ et prendre l’avantage à la 65′ pour un score qui restera là au grand bonheur de tous ces spectateurs et supporters du Chabab qui croient dur comme fer au rêve de légitimer toutes ces ambitions qui animent toute la ville en général et les inconditionnels des «rouge et blanc» pour le compte de cet exercice 17/18. Un exercice qui s’annonce et fait piaffer d’impatience.

La composition de l’équipe du CRT en première mi-temps:

Moudjer – Mokdad – Oussama – Messaoudi – Saber – Oussad – Saidi – Belbachir – Bela – Charika – Hascar .

Composition de l’équipe en seconde mi-temps :

Khaldi – Daho – Benmoulay – Hernine – Benkrada – Smati -Lahouari – Attia – Ait Izem – Sefir – Bénamar Abdelatif.

Sabri Nadjib