<span style='text-decoration: underline;'>En amical : MCO 1 - JS Saoura 2 </span>:<br><span style='color:red;'>Un bon test de préparation</span>

Afin de bien préparer leur match de coupe d’Algérie, prévu ce jeudi prochain, face à la formation d’Oued Sly, les Hamraouas ont livré lundi dernier, l’après-midi à Zabana, une joute amicale, disputée face au team de la Saoura.

Les rouges et blanc d’El Hamri se sont rabattus sur la JSS, vu que cette équipe est en stage à Oran, pour préparer aussi son match de coupe, prévu contre le SA Mohammedia, ce vendredi prochain. Bououkaz en a profité, pour avoir une idée sur l’ensemble de l’effectif, notamment, pour dégager l’équipe, qui va défier Oued Sly.

Le responsable technique Hamraoui a présenté sur le terrain, un onze de départ comme suit : Natèche, Halaimia, Belal, Allali, Lakhdari, Heriat, Gharbi, Ferahi, Aouad, Tiaiba et Frifer.

Il n’a pas dérogé à la règle, pour faire tourner son effectif, en seconde période, sans pour autant faire connaitre ses intentions, pour le match contre Oued Sly. Les Hamraouas ont été les premiers à prendre les choses en main, avec des actions menées par Aouad et Frifer, qui ont vu leur ballon repoussé, par le portier de Bechar Boukacem. Prenant d’assaut le camp des visiteurs, les gars d’El Hamri parviennent à trouver la faille, à moins d’une demi-heure de jeu, suite à une tête d’Allali, après une mêlée dans la surface.

Les sudistes ne mettront pas beaucoup de temps pour réagir, et leurs efforts ont été récompensés, par un penalty accordé par l’arbitre, que transformera Bourdim. Ce dernier remet les pendules à l’heure, à quelques minutes de la pause.

En seconde période, Bououkaz opère plusieurs changements, pour tester certains éléments, notamment en défense, sachant qu’il ne va pas compter sur Sebbah et Mekkaoui, (suspendus), face à Oued Sly. En fin de match, le même Bourdim, de l’équipe visiteuse, profitera d’une erreur défensive, pour donner l’avantage à son équipe, sur un bon tir. Score final : 2 à 1, en faveur de la JS Saoura.

On notera, que le défenseur Lakhdari a repris du service, en prenant part à cette joute amicale, après une longue absence, suite à une blessure, mais reste incertain, pour le match de ce jeudi. Bououkaz, qui se soucie de la défense, pourrait l’utiliser comme axial, aux côtés de Allali et de Bendjelloul ou de Ouchen. En tout cas, le coach d’El Hamri, mis dans l’embarras, devra encore une fois trouver des solutions, pour mettre en place une bonne défense.

Bououkaz :« Un bon test d’évaluation »

Le coach Hamraoui en fin de partie, ne semblait pas déçu du résultat, mais retient le rendement de ses joueurs : « On a affronté une bonne équipe qui force le respect, et qui s’est avérée un bon sparring Partner. Le résultat du match m’importe peu, mais c’est le comportement de l’équipe, qui m’a intéressé, surtout le fait d’avoir fait tourner l’ensemble de l’effectif. Je suis satisfait, même si mon équipe s’est repliée, en seconde période en défense. En somme, on retiendra les leçons de cette défaite, et toutes nos erreurs seront corrigées. Je rassure, que l’équipe sera forte jeudi prochain en coupe d’Algérie ».