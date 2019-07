<span style='text-decoration: underline;'>MCO | En amical: ES Ben aknoun 1- MCO 4</span>:<br><span style='color:red;'>Un bon test d’évaluation</span>

En stage à Ouled Fayet, les Hamraoua ont disputé leur première rencontre amicale face à l’ES Benaknoun sur la pelouse du stade El Mokrani.

Cette joute amicale a permis au coach Chérif El Ouazzani, de jauger le comportement de ses joueurs sur le terrain et surtout d’évaluer les capacités et la forme de sa troupe. Pour avoir un aperçu général, le responsable technique du Mouloudia d’Oran, a aligné deux équipes, une par mi-temps. Certains ont d’emblée, convaincu, alors que d’autres ont encore besoin de travailler pour être à la hauteur des attentes de l’entraîneur. A la recherche de la cohésion, le coach est tout de même sorti avec des satisfactions, mais ayant aussi constaté des lacunes à combler au niveau des compartiments de jeux. Même si l’adversaire était tout juste moyen, l’attaque a tout de même carburé. Hamia a réussi à trouver le chemin des filets à moins d’une demi-heure de jeu et Benhamou doublera la mise avant la pause. Au retour des vestiaires, la deuxième équipe alignée, s’est présentée sur le terrain avec les mêmes intentions que celle de la première période. Mansouri inscrit le 3ème but sur une bonne balle arrêtée et Chaouti clôt l’addition, avec une 4ème réalisation. Les locaux réduiront la marque sur penalty. Une victoire qui fait du bien à la troupe. La concurrence est relancée au niveau du secteur offensif. Le milieu du terrain reste à parfaire. Pour sa part, la défense a passé un après-midi tranquille, même après avoir encaissé un but. Il est à noter que les Hamraoua ont été bien accueillis par les responsables du club de Benaknoun et une réception a été organisée en leur honneur. Pour le deuxième match amical prévu cet après-midi face au PAC, Chérif El Ouazzani compte opérer quelques réglages au sein de l’équipe. La PAC, qui revient de stage en Slovénie, sera un véritable test pour El Hamri. Ce match amical sera sans aucun doute très riche en enseignements. En somme, on veut toutefois continuer à donner le maximum afin de se rassurer et d’avoir confiance, pour effectuer un bon démarrage comme le veut le responsable technique, qui ne cesse d’ailleurs, de parler aux joueurs de l’importance de bien entamer le championnat.

B.Sadek