<span style='text-decoration: underline;'>MCO 2- WAM 1 (En amical)</span>:<br><span style='color:red;'>Un bon test et des enseignements</span>

Pour gérer la trêve forcée, les Rouge et Blanc du Mouloudia d’Oran après avoir largement dominé en amical le SA Mohammadia (7-0), ont disputé ce jeudi passé leur deuxième joute amicale à Zabana face au WA Mostaganem, un club qui évolue en division inter régions ouest.

En effet, les Hamraoua ont donné la réplique à cette équipe de Mostaganem pour se conditionner et préparer le déplacement d’Ain M’Lila. Chérif El Ouazzani a saisi l’occasion pour mettre dans le bain des éléments n’ayant pas eu l’occasion de jouer et pour aussi évaluer la forme de l’ensemble de l’effectif. L’objectif de Chérif El Ouazzani est de corriger les lacunes décelées lors du match face au CSC et mettre au top sa troupe. Bien sûr, la mission première du technicien hamraoui et de ses adjoints, est de maintenir la dynamique des bons résultats en championnat et de donner plus de couleurs au secteur offensif pour qu’il soit prolifique en buts. En somme, cette joute amicale face à une fougueuse équipe de Mostaganem a été riche en enseignements, vu la fraîcheur physique de ses jeunes joueurs qui ont par moments, mis en difficulté les Hamraoua et s’étaient même montrés plus incisifs, mais le réalisme et l’expérience des Rouge et Blanc d’El Hamri a prévalu, puisque Masmoudi a réussi à donner l’avantage pour son équipe avant que l’arbitre n’accorde un penalty à l’équipe visiteuse, exécuté par Guedider avant la pause. En seconde période, le MCO prend les choses en mains et reprend l’avantage grâce à l’attaquant Nadji. Score final 2 à 1 en faveur du Mouloudia d’Oran. Après ce match amical, les joueurs ont bénéficié d’une journée de repos. La reprise est prévue aujourd’hui à Zabana pour préparer le déplacement d’Ain M’Lila pour affronter l’ASAM, match prévu le mercredi prochain sur le terrain du stade Zoubir Khelif pour le compte de la prochaine journée.

B.Sadek