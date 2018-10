<span style='text-decoration: underline;'>Conflit entre le président de l’APN et la majorité présidentielle </span>:<br><span style='color:red;'>Un bras de fer sans précédent</span>

La mésentente entre les partis de la majorité présidentielle et le président de l’APN constitue un véritable casse-tête pour l’ensemble de la classe politique nationale. La meilleure issue à cet imbroglio politico-juridique serait que Saïd Bouhadja réponde aux appels de sa famille politique et descende du perchoir, sans faire trop de vagues.

Poussé à la porte par une majorité de députés, le président de l’APN, Said Bouhadja, s’accroche à son poste et met ses détracteurs au défi d’actionner le processus de son limogeage. Il se trouve que la démarche préconisée par les élus de la majorité présidentielle pêche par son insuffisance au plan strictement réglementaire.

Le troisième personnage de l’Etat s’en tient aux lois en vigueur et refuse d’obtempérer aux injonctions de ses collègues députés et encore moins au secrétaire général du FLN qui l’avait appelé à la démission pour éviter le blocage de la Chambre basse du parlement.

Said Bouhadja qu’on donnait effacé et dont l’élection au perchoir de l’APN avait surpris pas mal de monde, semble avoir de la ressource au point d’inquiéter les leaders de la majorité présidentielle qui, dit-on, ont organisé une rencontre informelle, pour sceller son sort. Or, le dire ne suffit apparemment pas et le président de l’APN affirme n’obéir qu’à des instructions émanant directement de la présidence de la République, autrement dit du président du parti, Abdelaziz Bouteflika.

L’attitude de Bouhadja, sur ce point précis, relèverait de la loyauté qu’il voue au chef de l’Etat. Et pour cause, constitutionnellement il est «indéboulonnable». En effet, l’article 131 de la Constitution, stipule qu’au nom du principe de la séparation des pouvoirs, le président de la République ne peut pas demander au président de la Chambre basse du Parlement de quitter son poste quelles que soient les circonstances.

A cette «fortification» constitutionnelle du poste de président de l’APN, il faut savoir que le bureau de l’APN n’est pas habilité à réclamer le départ du premier responsable de la Chambre basse du Parlement.

Les réunions du bureau, ordinaires ou extraordinaires, se tiennent sur convocation du président. Le bureau ne pèse rien devant le président qui bénéficie de la légitimité des suffrages des députés qui lui ont été exprimés. Il faut savoir qu’aucune autre instance de l’APN ne dispose de la prérogative de «forcer la main» à Said Bouhadja.

L’institution législative se retrouve donc devant une situation inédite, susceptible de déboucher sur un scénario kafkaïen où les partis au pouvoir camperont le rôle de l’opposition. Il faut savoir, à ce propos, qu’un boycott des séances par des députés contestataires ne changerait pas grande chose, dans le cas où des partis de l’opposition siègent en séance plénière. Le règlement de l’APN ne prévoit pas de quorum dans les débats et les absents verront leur salaire ponctionné. Il faut savoir, à ce propos, que l’article 58 du règlement intérieur prévoit que les débats de l’APN sont valables quel que soit le nombre des députés présents. Mais cette contrainte est vite balayée par le même règlement qui, dans son article 58 précise qu’«en cas d’absence de quorum, le scrutin est reporté à une séance ultérieure qui ne peut se tenir moins de 6 heures et plus de 12 heures plus tard.

Au cours de cette prochaine séance, le scrutin est validé quel que soit le nombre des députés présents». Mais cette marge demeure limitée, car cette disposition concerne les lois déjà étudiées en commission.

Cela pour dire que la mésentente entre les partis de la majorité présidentielle et le président de l’APN constitue un véritable casse-tête pour l’ensemble de la classe politique nationale. La meilleure issue à cet imbroglio politico-juridique serait que Saïd Bouhadja réponde aux appels de sa famille politique et descende du perchoir, sans faire trop de vagues. Il se trouve, cependant, que cette option est encore incertaine, ce qui n’est pas pour arranger les choses au sein de cette institution de la République à quelques mois d’une échéance électorale majeure.

Alger: Smaïl Daoudi