<span style='text-decoration: underline;'>Traitement du cancer</span>:<br><span style='color:red;'>Un budget de 63 mds de Da alloué aux établissements de santé</span>

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui a fait état, lundi à Alger, d’un budget de 63 milliards de Da alloué aux établissements de santé, pour l’acquisition des médicaments destinés au traitement du cancer, soit «un taux de 59% du total des acquisitions de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) en 2018».

Présidant l’ouverture d’une journée d’information à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer qui coïncide avec le 4 février de chaque année, le ministre de la Santé a indiqué qu’un budget de 63 mds Da avait été alloué aux établissements de santé, pour l’acquisition des médicaments destinés au traitement du cancer, à leur tête ceux des maladies du sang, soit «un taux de 59 % du total des acquisitions de la PCH en 2018».

Dans le cadre de l’amélioration des offres de traitement, le ministre a rappelé, à ce titre, l’ouverture de 41 services et 77 unités de chimiothérapie à travers le pays, outre un nombre d`accélérateurs de radiothérapie soit 43 dans le secteur public et 10 dans le secteur privé, alors que leur nombre «ne dépassait pas, en 2013, 10 accélérateurs seulement dans le secteur public «, a-t-il expliqué. S’agissant des nouveaux centres anti-cancer (CAC), M. Hasbellaoui a annoncé la réception du centre de Tizi Ouzou, début de l’année 2019, qui sera suivie par les centres d’El Oued, Adrar, Bechar et Laghouat, février courant, outre la réception de deux (02) accélérateurs destinés à l’hôpital d’Ouargla et à l’hôpital militaire de Tamanrasset, et ce, en renforcement de la radiothérapie. L’Etablissement hospitalo-universitaire Mohamed Lamine Debaghine (Ex-Maillot) a également bénéficié, dans le cadre des réalisations de l’Etat en matière de prise en charge du cancer, de deux appareils de traitement et d’un service d’une capacité d’accueil de 140 lits et de 7 salles d’opération pour la prise en charge du cancer chez l’enfant, a ajouté le même responsable.

Ces nouveaux centres qui viennent s’ajouter au renforcement de la formation des médecins généralistes, psychologues, pharmaciens, paramédicaux et administrateurs, ont permis une amélioration sensible en matière de réduction des délais des rendez-vous et de prise en charge des patients, pour répondre aux normes internationales en vigueur.

Pour ce qui est de la prévention, M. Hasbelaoui a mis l’accent sur le dépistage précoce, notamment des cancers les plus répandus en Algérie, à l’image des cancers du sein, colorectal et de la prostate, et ce à travers l’organisation régulière de campagnes de sensibilisation.

Parmi les dossiers prioritaires à même de contribuer à la réussite du plan national de lutte contre le cancer 2015-2019, le ministre de la Santé a cité le dossier de la numérisation, faisant état, à cet égard, de la connexion de 3700 établissements hospitaliers en 2019 via le satellite Alcom-sat 1, en sus du dossier électronique du patient, le jumelage, les soins à domicile, la télémédecine, outre l’amélioration des soins palliatifs.