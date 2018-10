<span style='text-decoration: underline;'>Troisième session ordinaire de l’Apw d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Un budget primitif de plus de 5 milliards de Da</span>

La 3ème session ordinaire de l’Apw s’est tenue hier au siège de la wilaya. Lors de cette session, plusieurs points étaient à l’ordre du jour notamment le projet du budget primitif de la wilaya pour 2019 qui a été estimé à plus de 5 milliards de Da. (5.771.521.366.90Da) dont la moitié sera destinée à l’équipement et l’investissement.

Le wali d’Oran, a salué les membres de l’APW qui ont réussi l’élaboration de ce budget primitif en coordination avec des cadres de la wilaya dont le but d’être au service des citoyens. Le P/APW Boubker Mohamed, lors de sa longue intervention, est revenu sur les progrès réalisés par la wilaya ces derniers mois et les fêtes nationales notamment celle de la presse qui coïncide avec le 22 octobre et celle de l’immigration qui coïncide avec le 17 octobre.

Il a salué dans ce cadre, la relation qui existe entre l’APW et l’exécutif notamment le wali d’Oran Mouloud Chérifi qui œuvre selon lui pour le bien de la capitale de l’ouest et écoute de près les doléances des citoyens. Par ailleurs, d’autres sujets liés notamment à la pêche et l’aquaculture, l’emploi et la rentrée scolaire 2018/2019, ont été abordés lors de cette session. D’autre part, le wali d’Oran a remercié lors de son intervention, le président de la République M. Abdelaziz Bouteflika pour toute l’importance qu’il offre à la wilaya d’Oran. Il a dans ce cadre, dénombré les projets réalisés à Oran dans plusieurs secteurs 1999, a commencer par le logement où la capitale de l’ouest a bénéficié d’un programme colossal de 170.337 logements dont près de 100.000 ont été réalisés et 71000 sont en cours de réalisation.

Dans le secteur de l’Education nationale, l’Etat a réalisé 53 lycées, 74 CEM, 150 écoles primaires. Oran a enregistré cette année, la scolarisation de 356000 élèves alors que ce chiffre a été de 249.000 en 1999. Dans, le secteur de l’enseignement supérieur, 49.000 postes pédagogiques ont été réalisés, 24318 lits et 20 résidences universitaires. A propos des travaux publics, l’Etat a réalisé 71 km de route et renforcé 65 km, le dédoublement de 23 km et 18 trémies. D’autres projets sont en cours à l’instar du 5ème boulevard périphérique et la route du port. Oran a également bénéficié d’autres projets dans plusieurs autres secteurs indispensables et liés à la vie quotidienne des citoyens.

Fethi Mohamed