<span style='text-decoration: underline;'>15 blessés dont 14 collégiens</span>:<br><span style='color:red;'>Un bus de transport scolaire se renverse à Tiaret</span>

Quinze personnes ont été blessées dont 14 élèves suite au renversement d’un bus de transport scolaire survenu jeudi dans la commune d’Oued Lily (Tiaret), a-t-on appris des services de la Protection civile.

L’accident s’est produit entre la commune d’Oued Lily et la localité de Dar Ghefri relevant de cette collectivité, suite au renversement du bus de transport scolaire à bord duquel se trouvaient plus de 30 collégiens, a-t-on ajouté de même source. L’accident a fait 14 blessés légers parmi les élèves en plus du conducteur du bus. Les victimes ont été dirigées vers la polyclinique d’Oued Lily. Les services de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête sur les circonstances exactes de cet accident.