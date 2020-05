<span style='text-decoration: underline;'>Haffaf Redouane (avec ses deux coupes en tant que joueur et entraineur) </span>:<br><span style='color:red;'>Un buteur et un technicien racé</span>

Né le 22 du mois de novembre de l’année 1959, Redouane Haffaf a su comment joindre les deux bouts en tant qu’instituteur et footballeur d’une renommée nationale.

Sa carrière a débuté au sein du club de sa ville natale, Ain El Berd. C’était aux alentours de l’an 1975 que Redouane a signé sa première licence au JS Ain El Berd de la catégorie minime jusqu’à celle des juniors. Durant l’exercice 1978–1979, il rejoint la formation de Bel Abbés, le NADIT (ONACO) et a endossé le maillot de l’équipe première.

En 1981, il a signé dans le club phare de la Mekerra, l’USM Bel Abbés. Atteint d’une pubalgie, il a préféré retourner à l’ONACO jusqu’au 1984, puis il a rejoint l’USMBA d’où une relégation en nationale Deux et un exil d’une saison (1986-1987) au MCO avec son coéquipier Bouhenni.

Avec l’arrivée du président, Hasnaoui Okacha et l’entraineur Abdelkader Bahmane, c’est le grand retour au bercail pour Haffaf. Un retour en élite en 1988 et une troisième place en division Une l’année suivante d’où les historiques victoires à l’extérieur chez la JSK (0-2) et le MCO (3-4). L’apothéose suivra en 1991 avec le premier trophée de la Mekerra, la coupe d’Algérie gagnée au 5 juillet face à la JSK par deux buts à zéro.

Mais certains gens ont tout tenté afin de souiller cette belle génération et la suite est connue, une descente en DII pour une durée de 24 ans.

« La coupe gagnée est le fruit du travail de longue durée réalisé par l’entraineur russe Choubine de 1989 à 1991 », nous confie Redouane. Il s’exila au MC Oujda au Maroc et ce fut la descente de l’USMBA en DII. Durant la saison 1992 – 1993, il retourne à sa ville et l’accession n’échappa aux camarades de Haffaf avec un effectif de cru. Cette formation a été encore une fois sabotée et l’ex dossard huit de l’USMBA, signa à l’O Médéa pour deux saisons (1993 – 1995), au WA Mostaganem (1995 – 1996) et une accession en DII, au CC Sig (1996 – 1998) et puis le retour au bercail sous la houlette de Benyelles (1998 – 1999). Ensuite, une riche et fructueuse carrière d’entraineur attendait Haffaf qui a entrainé les juniors de l’USMBA, le CRB Oued Tlélat (1999 – 2002) en réalisant une série d’accessions de la régionale Deux à la RI, avec Djeneine Meskine de la LWF Mascara vers la RII (2002 – 2003) et avec son club natal, Ain El Berd de la LWF-SBA vers la régionale Trois, sans compter ses expériences à la barre technique du CRB Ben Badis ou encore le MC Sidi Ali Boussidi.

L’histoire retiendra que Haffaf Redouane, tel un élégant capitaine de l’USMBA et milieu offensif, a gagné une seconde coupe d’Algérie en tant qu’entraineur avec Cherif El Ouazzani un certain premier mai 2018.

B.Didène