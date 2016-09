<span style='text-decoration: underline;'>Forêt Cap Ghiles (Bousfer)</span> :<br><span style='color:red;'>Un cadre de la Conservation des forêts périt dans un incendie</span>

Le chef du service de la protection de la faune et de la flore de la Conservation des forêts de la wilaya d’Oran a péri dans un incendie qui s’est déclaré mercredi soir dans la forêt Cap Ghiles (Bousfer), a-t-on appris jeudi des services de la Protection civile. Selon le responsable de la communication de la Protection civile, le lieutenant Mahieddine Bentabet, le défunt, Habib Bakkar, âgé de 59 ans, s’est déplacé sur les lieux du sinistre peu de temps après son déclenchement, mercredi aux environs de 21h15. Il est décédé asphyxié par la fumée dense dégagée par l’incendie. Le feu qui s’est déclaré dans la forêt Cap Ghiles, a ravagé quelque 220 hectares, entre arbres de diverses essences, maquis et broussailles, a précisé le lieutenant Bentabet. Ce jeudi, l’incendie est maitrisé à 90%, a rassuré le même officier, ajoutant que des renforts des services de la Protection civile des wilayas avoisinantes, à savoir Mascara, Ain Temouchent, Tlemcen et Sidi Belabes, ont été mobilisés pour venir à bout du sinistre, a-t-il précisé.