Un cadre urbain clochardisé et abandonné

En prévision des fortes chutes de pluies attendues en saison hivernale, le Wali d’Oran a réuni la semaine dernière, tous les gestionnaires concernés, dont les chefs de daïras et les présidents d’APC, pour mettre au point un véritable plan de prévention et d’intervention devant parer aux risques d’inondation. Les dernières intempéries ayant causé des catastrophes et des drames à Alger et dans d’autres wilayas de l’Intérieur, ont légitimement nourri la crainte et incité les pouvoirs publics à redoubler d’efforts et de vigilance pour assurer le passage des grandes averses dans les meilleures conditions. Dans ce cadre, la rencontre regroupant les différents acteurs en charge du traitement des eaux pluviales, a permis de dresser un premier constat sur la situation actuelle en matière de curage des avaloirs, de nettoyage des oueds et accotements des routes, et autres opérations de maintenance devant éviter la stagnation des eaux pluviales et l’accumulation des déchets. Le Wali d’Oran a judicieusement demandé, ou ordonné, l’élaboration et l’actualisation d’une cartographie précise et détaillée de tous les «points noirs» et de toute situation de risque d’inondation potentiel et de danger pour les citoyens, pouvant être généré par de fortes précipitions, aussi bien dans les zones d’habitat que sur les axes routiers, les ronds points et les trémies. On sait, depuis toujours, que la ville d’Oran traverse chaque hiver avec son lot de risques et de grands désagréments liés aux inondations des routes et de ronds-points en raison d’un mauvais fonctionnement des réseaux d’évacuation d’eaux pluviales. Des défaillances aggravées souvent par un déficit d’entretien des avaloirs et des accotements de routes. Des quartiers et des cités entières, comme aux 1245 logts USTO, sont inondés par des torrents de pluie et de boue qui se forment sur les semblants de trottoirs et allées sans revêtement, et dans un lamentable état de clochardisation généralisée. Ici, à la moindre chute de pluie, les résidents vivent les désagréments, voire le cauchemar, à chaque sortie ou entrée de leur immeuble ceinturée par la boue et les eaux stagnantes. Sans parler des caves inondées par les eaux usées et qui débordent à l’arrivée des eaux pluviales. «Comme chaque année, se lamentent des résidents, on s’occupe des avaloirs des grandes artères et des zones urbaines les plus connues et fréquentées…Mais ici, aux 1245 logts de l’USTO, nous restons marginalisés, condamnés à subir les désagréments d’un cadre urbain clochardisé et abandonné…».

Par S.Benali