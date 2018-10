Un Capital mémoriel livré à l’usure du temps…

Une centaine d’ objets archéologiques détenus par le musée national «Ahmed Zabana» d’Oran, datant de différentes périodes historiques ,ont fait l’objet «d’une opération de nettoyage»… Cette information livrée à la presse par les gestionnaires de l’établissement, peut paraître anodine, tant elle concerne l’activité normale et continue d’un Musée national digne de ce nom. Ces objets – nettoyés ou restaurés – remontent aux périodes punique, romaine et byzantine et sont constitués de stèles, de stèles funéraires, de chapiteaux et autres vestiges. Mais ce qui semble, pour les profanes, à la fois curieux et risible, est le fait que les responsables du Musée d’Oran parlent d’une «campagne» devant durer une semaine, du 2 au 7 octobre, durant laquelle on procédera à la vérification et au contrôle de l’état de ces pièces historiques faisant partie du patrimoine historique. Selon la même source citée par notre confrère de Ouest Tribune, cette opération qui s’inscrit dans un programme de protection et de conservation des collections muséales, intégrant des techniques et des moyens modernes et mené par une équipe de spécialistes, de techniciens et d’agents de maintenance, a été mise en place, précise-t-on au début de l’année en cours. Par ailleurs, a ajouté la responsable de l’établissement culturel, le musée «Ahmed Zabana» prévoie d’aménager ,en début d’année prochaine, un laboratoire de conservation et de restauration des collections muséales. Cette action engagée dans le cadre d’une convention signée avec l’université d’Oran 1 «Ahmed Benbella», permettra, nous dit-on ,d’envisager la réouverture de la galerie antiquités, fermée depuis plus de 10 années…. Applaudissements ? On ne peut évidement qu’étre heureux de noter, depuis quelques temps, une certaine reprise en main du Musée Ahmed Zabana d’Oran, ex-musé Demaëght , qui renfermait des collections de tableaux, de sculptures, de piéces de monnaies, d’anciens objets, parmi les plus célèbres. Mais on sait que depuis l’indépendance… beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Sans vouloir porter atteinte à la dignité ou à la mémoire de bon nombre de responsables qui se sont succédé au chevet du Musée d’Oran, il faudra bien admettre que cet établissement a été, lui aussi, géré à l’image de toute la Capitale de l’Ouest, livrée à une politique stérile de replatrages forgeant le laxisme et la prédation. Selon des observateurs avertis bien soutenus par les mauvaises langues locales, la fermeture de la galerie d’antiquités, il y a plus d’une décennie, était le résultat inéluctable du règne de l’abandon et des dérives organisées dans ce secteur de la culture qui, n’arrive pas à sortir du marasme et de la stérilité. Comment, et avec quoi pourrait-on garnir et ouvrir de nouveau cette galerie des antiqués quand on connait l’effritement de ce vieux capital mémoriel livré aux prédateurs et à l’usure du temps…

Par S.Benali