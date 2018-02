<span style='text-decoration: underline;'>Grève des médecins résidents</span>:<br><span style='color:red;'>Un capital sympathie qui s’effrite</span>

Les pouvoirs publics tiennent à l’option du dialogue, avec les médecins résidents grévistes. Les responsables du ministère de la Santé, à leur tête le ministre, Hasbellaoui, ont mis sur la table, les propositions qu’ils ont soumises aux grévistes et ont tenu à rendre public ces propositions, comme pour prendre à témoin, l’opinion publique nationale.

Q uelles sont ces propositions ? Le regroupement familial pour les couples de médecins résidents, l’accès aux œuvres sociales, le droit de bénéficier d’une journée pédagogique, l’association d’un représentant du corps, à la commission chargée de leur affectation dans les régions et d’un autre représentant, selon la spécialité, aux commissions nationales d’experts. Dans le cadre du service civil, les médecins résidents bénéficient d’un logement de fonction décent et d’une prime d’installation allouée par les collectivités locales et dont le cadre juridique est en voie d’élaboration, en prenant en compte les zones d’affectation. Quant aux spécialités concernées par le service civil, sur les 67 spécialités, le nombre de celles concernées par ce service, a été réduit de 38 à 20.

Il faut savoir, par ailleurs, que la plateforme des revendications des médecins résidents comprend 24 préoccupations et les responsables du ministère martèlent, que plusieurs ont été acceptées. Ainsi, on veut insister sur le fait, que la commission sectorielle, en charge du dossier des médecins résidents, a examiné toutes les revendications soulevées. Et il y a manifestement, une volonté affichée par les pouvoirs publics, de tenir à l’option du dialogue et de la concertation.

En face, le Collectif autonome des médecins résidents algériens (CAMRA), à travers leur représentant, donne l’impression de vouloir éterniser, cette situation de blocage. Car, sinon, comment expliquer, qu’à la fin de la rencontre de dimanche, ce même représentant fait peu cas des résultats obtenus, en déclarant, que la majorité des propositions approuvées par la commission, font partie des «acquis déjà réalisés par le corps, mais non appliquées sur le terrain», ajoutant que «cette commission n’a rien apporté de nouveau». Et à une question de savoir, s’ils vont surseoir à leur mouvement de grève, au moins pendant cette semaine de dialogue, la réponse est sans équivoque. La protestation va continuer.

Une situation, qui donne l’impression d’un dialogue de sourds et d’une situation qui commence sérieusement, à dépasser les représentants de la CAMRA. Ces derniers, qui avaient pourtant jusque-là, joui d’une sympathie évidente, auprès de l’opinion publique, sont en train de perdre la guerre de l’image. Les Algériens comprennent de moins en moins, leurs revendications et surtout leur entêtement, à refuser toutes les propositions, au seul fait qu’elles existaient déjà.

Car, au delà de la légitimité de ces revendications, les Algériens ne comprennent pas pourquoi, on fait peu de cas de l’acteur principal, dans cette dramatique situation, à savoir le malade. Car, la situation dans les hôpitaux est en train de se dégrader au fur et à mesure que cette grève s’éternise et que les grévistes s’entêtent à avoir tout, d’un seul coup. Les négociations ne marchent pas comme ça, et c’est, malheureusement là, une politique jusqu’au-boutiste, qui mène droit au mur et au pourrissement.

Des propositions ont été faites, elles paraissent aller dans le sens des revendications, exprimées par les médecins grévistes. Il faut pour le bien des malades, les accepter, reprendre le travail et suivre de près leur application sur le terrain. La continuité de la grève aujourd’hui, paraît tout simplement absurde. Car, il est impensable, que toutes les décisions prises soient appliquées du jour au lendemain. Il faut du temps pour voir et ensuite juger de la sincérité des responsables. Maintenir la grève sur des préjugés négatifs frise le ridicule, et veut tout simplement dire, que nous ne sommes plus devant une grève professionnelle, mais devant une volonté délibérée de pourrissement, d’une situation dont le blocage risque dans le temps, à se muer en une catastrophe sanitaire dont l’aile dure du mouvement aura à répondre. La situation ne peut se débloquer, qu’à travers le dialogue, et un minimum de concessions, des parties en conflit. Croire que seule la grève illimitée, pourrait déboucher sur une concrétisation des revendications, est un «arqueboutisme» dangereux qui menace la santé de milliers de malades, aujourd’hui otages d’une situation qui les dépasse.

Alger: Nabil.G