<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Un centre commercial abandonné depuis plusieurs décennies</span>

Les situations «insolites» sont, décidément nombreuses à Oran et on vous en livre encore une fois, une nouvelle. Cette fois-ci, il s’agit d’un centre commercial réalisé il y a plus de 20 ans et n’a jamais ouvert ses portes pour des raisons inconnues. Son état d’abandon et de dégradation continue (comme le montre la photo ci-jointe) et pose bien des interrogations.

Sa position sur la route d’Es Sénia pas loin du rond-point de l’aéroport convient, pourtant, parfaitement à ce genre d’activité. A qui appartient-il, au fait? Et pourquoi n’a-t-il jamais été opérationnel ? Nous avons une petite idée sur la question mais nous préférons laisser le soin au lecteur de le découvrir !