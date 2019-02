<span style='text-decoration: underline;'>Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed </span>:<br><span style='color:red;'>Un Centre d’Enseignement Intensif des Langues opérationnel le 31 mars prochain</span>

Un Centre d’enseignement intensif des langues CEIL sera inauguré le 31 mars prochain à l’université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed avec pour objectif, le « renforcement des aptitudes et compétences professionnelles et pédagogiques des étudiants, des enseignants et des travailleurs ».

Ce centre d’Enseignement mettra à la disposition des apprenants, des enseignants de langue qualifiés et expérimentés qui les accompagneront jusqu’à l’obtention de l’attestation de réussite conformes aux normes internationales. Six langues étrangères, à savoir, le français, l’anglais, l’espagnol, l’allemand, le russe et le turc seront enseignées dans le futur centre qui propose six niveaux du cadre européen commun de référence pour les langues (CEFR). Le cadre européen commun de référence pour les langues- Apprendre, Enseigner, Évaluer (CECRL) est un document publié par le Conseil de l’Europe en 2001, qui définit des niveaux de maîtrise d’une langue étrangère en fonction de savoir-faire dans différents domaines de compétence. Ces niveaux constituent la référence dans le domaine de l’apprentissage et de l’enseignement des langues dans de nombreux pays. L’innovation principale de ce cadre consiste en une échelle d’évaluation de la maîtrise d’une langue, indépendante de l’organisme évaluateur, et transposable à n’importe quelle langue, contrairement aux autres systèmes d’évaluation qui sont souvent propres à un pays, voire à un organisme, et généralement applicables à une seule langue. Il importe de noter que l’université d’Oran 1 Ahmed Ben Bella dispose d’un centre d’Enseignement Intensif des Langues qui se trouve à l’INESSM et qui a pour « mission première de répondre aux besoins de la communauté universitaire en matière d’apprentissage des langues en participant à l’effort d’amélioration de son niveau de langue ». Ce CEIL offre une palette de formations en langues, allant des formations générales pour un large public de particuliers à des formations à la carte pour groupes spécifiques ou entreprises. Le CEIL est une structure publique qui travaille en étroite collaboration avec plusieurs partenaires : CIEP de Sèvres, DEFLE de Bordeaux III, CEILs des universités algériennes et centres culturels étrangers. Le CEIL de l’Université d’Oran 1 est aussi Centre Coordinateur de la Région Ouest du RACEIL, Réseau Algérien des CEIL, créé en mai 2009 et qui regroupe les CEIL des 34 Universités du territoire national et qui est membre du Forum Mondial « Héraclès ».

H. Maalem