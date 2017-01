<span style='text-decoration: underline;'>Exportations des produits agroalimentaires</span>:<br><span style='color:red;'>Un certificat de conformité désormais obligatoire</span>

Cela pourrait être salutaire, en éliminant les faux exportateurs qui pourraient causer plus de dommages qu’ils ne font rentrer de la devise au pays. Mais, si la bureaucratie s’invite, notamment cette obligation de présenter «la réglementation du pays destinataire», il y a un vrai risque que la démarche débouche sur un effet contraire à celui escompté.

Alger: Smaïl Daoudi

Les initiatives gouvernementales pour booster les exportations hors hydrocarbures se multiplient sur le terrain. Ainsi, après le couloir vert, le rallongement à 360 jours des délais de rapatriement des devises et les facilités douanières, le ministère du Commerce a chargé le Centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (Cacqe) de délivrer les certificats de conformité pour les produits de consommation destinés à l’exportation. Cette mission qui concerne spécifiquement les produits alimentaires et cosmétiques, a pour objectif de donner une meilleure visibilité aux produits algériens destinés à l’export. «Dans le but de renforcer la présence de l’Algérie sur les marchés mondiaux et dans le cadre de la stratégie nationale de développement et de promotion des exportations hors hydrocarbures, le Cacqe a mis en place une procédure pour délivrer les certificats de conformité aux opérateurs économiques», révèle ledit centre. Sur le terrain, le certificat de conformité est délivré suite à une demande formulée par l’exportateur exprimant une volonté d’exporter un produit, mentionnant sa date de fabrication et de péremption, ses quantités à exporter et le pays destinataire. Cette procédure est «compliquée» par l’obligation faite aux opérateurs «de présenter la réglementation du pays destinataire et la fiche technique du produit». Le dossier ainsi constitué, sera transmis «à la direction générale du Cacqe et à la direction du commerce de la wilaya territorialement compétente pour procéder aux prélèvements et établir un certificat de conformité». L’on devine que dans le process, le «prélèvement» suppose des études en laboratoire sur la qualité du produit et sa conformité avec la fiche technique. On aura compris que ce passage obligatoire par le Cacqe, est destiné à protéger l’image de marque de la production nationale sur le marché international. On ne voit pas une autre fonction «noble» à cette nouvelle étape dans l’acte d’exporter.

Cela pourrait être salutaire, en éliminant les faux exportateurs qui pourraient causer plus de dommages qu’ils ne font rentrer de la devise au pays. Mais, ce certificat servira certainement l’économie nationale, dans le cas où cette procédure ne traîne pas. Si l’exportateur a sa réponse dans les délais raisonnables qui ne remettraient pas en cause l’acte d’exporter, ce serait effectivement une bonne chose. Mais si la bureaucratie s’invite, notamment cette obligation de présenter «la réglementation du pays destinataire», il y a un vrai risque que la démarche débouche sur un effet contraire à celui escompté.

Les exportations hors hydrocarbures encore très marginales, peuvent ne pas se voir gérer par pareilles procédures au début. Cependant, dans le cas où l’agroalimentaire prend de l’ampleur dans le sens de l’export, il sera plus qu’important de doter le Cacqe de tous les moyens nécessaires pour ne pas ralentir l’acte d’exporter. Le gouvernement qui mise beaucoup sur la diversification des exportations, n’a d’autre choix que de trouver des débouchés sérieux aux produits nationaux sur les marchés extérieurs.