<span style='text-decoration: underline;'>Pour s’assurer de la bonne santé des moutons</span>:<br><span style='color:red;'>Un certificat vétérinaire peut être demandé aux vendeurs</span>

Dans le cadre des préparatifs de l’Aïd El Adha, les services de l’agriculture de la wilaya d’Oran, rassurent les citoyens que les moutons proposés à la vente dans les points de vente agréés, sont en bonne santé, qu’ils ont été tous vaccinés à 100 % et qu’ils ont des certificats vétérinaires. A cet effet, les citoyens peuvent demander le certificat en question aux vendeurs pour s’assurer de la bonne santé du mouton avant de l’acheter. Pour le bon déroulement des opérations de vente, tous les moyens humains et matériels ont été déployés au niveau des lieux de vente. A cet effet, les vendeurs de bétails ont en effet souligné que les ventes sont en cours et se déroulent dans de bonnes conditions et cela selon les normes vétérinaires exigées par les services vétérinaires. Ils ont précisé dans le même cadre, que pour cette année, le prix du mouton est affiché selon tous les types de bourses. Notons, que tous les services concernés par la mise en place des points de vente de moutons, travaillent en coordination pour que les ventes de cheptels se dérouleront bien sans dépassement et que les clients pourront ainsi faire leurs achats à leur aise et cela dans des endroits autorisés et hygiéniques surtout pour préserver la santé du consommateur en premier lieu. Pour cela, les vendeurs de cheptel doivent proposer aux citoyens des moutons contrôlés par les services vétérinaires dans un espace de vente adéquat.

Bekhaouda Samira