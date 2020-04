<span style='text-decoration: underline;'>Power lifting</span>:<br><span style='color:red;'>Un champion du monde contraint au confinement</span>

Amine Bouafia : « Le report des JM de 2021 est une sage décision » Plusieurs fois champion du monde de Power lifting, Amine Bouafia qui nécessite une préparation drastique, est confronté à l’instar de tous les champions nationaux, au confinement, en raison de la pandémie du coronavirus qui frappe notre pays et le monde.

Le champion du monde en titre, qui s’est illustré dans quatre prestigieuses compétitions internationales en 2019, en Turquie, à St Petersburg, au Brésil et à Moscou, est appelé à disputer deux compétitions importantes cette année 2020, à savoir, la coupe d’Europe en juin à St Petersburg et au Tournoi professionnel de Moscou en décembre. Face au mal qui frappe notre pays et le monde, il estime que c’est une grande catastrophe qui affecte la santé mondiale et que personne ne s’y attendait. Contraint au confinement, il nous dira « C’est pénalisant pour le sportif de haut niveau.

Avant l’arrivée de ce mal, je m’entrainais comme à l’accoutumée de manière soutenue et sans relâche. Le power lifting nécessite un travail rigoureux sans discontinuité. Alors, face à cette situation, je ne pouvais rester confiné chez moi sans entrainement de peur de voir ma forme régresser. Il ne me restait alors qu’une seule alternative, à savoir, utiliser ma salle, qui était aussi fermée à l’instar de toutes les salles de la ville.

Je détiens un bon programme de préparation professionnel, qui me permet de m’entrainer en solo. Je suis aussi par internet les consignes de mon entraineur à l’étranger qui d’habitude, me prépare pour les compétitions internationales, en l’occurrence, le syrien Ali Khoder. Ce dernier me prodigue de bons conseils». Après le report des JO de Tokyo, Amine Bouafia s’attendait également au renvoi du grand rendez-vous méditerranéen de 2021 pour 2022 : « Je pense que les autorités nationales en concertation avec le CIJM, ont pris une sage décision car la santé de tous et surtout des athlètes, est plus importante. Certes, c’est embarrassant pour les athlètes de haut niveau, qui se sont entrainés durement, mais aussi pour d’autres, que le report arrange, pour s’entrainer encore plus pour retrouver leur forme. En somme, ce report est plutôt bénéfique pour tout le monde, face à ce mal qui n’épargne aucun pays ».

L’enfant de Sidi Ben Adda, n’a pas manqué de lancer un appel aux sportifs en ces moments difficiles, afin qu’ils appliquent rigoureusement les consignes et surtout le confinement, pour éviter la propagation de la maladie et surtout pour comprendre que cette pandémie peut faire des ravages au sein de leur famille et même dans leur entourage. Pour conclure, le champion du monde souhaite de tout cœur que ce mal, qui nous ronge actuellement, soit éradiqué tout en ayant une pensée à nos frères de Blida qui sont les plus touchés par cette pandémie.

B.Sadek