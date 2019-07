<span style='text-decoration: underline;'>USM Alger </span>:<br><span style='color:red;'>Un champion en pleine crise financière</span>

Compte bancaire bloqué, stage au Portugal annulé. L’USM Alger, sacré champion d’Algérie en titre, traverse une crise financière aiguë qui peut même mettre en péril sa participation à la prochaine édition de la Ligue des champions d’Afrique de football.

La décision prise par l’actionnaire majoritaire du club, le groupe ETRHB détenu par les frères Haddad, de mettre en vente ses actions a entraîné le club algérois dans une crise financière sans précédent. Les «dommages collatéraux» n’ont pas tardé à se manifester : le stage préparatoire qui devait se dérouler au Portugal a été annulé. Pis encore, les formalités pour le déplacement à Niamey (Niger) en vue du match aller face à l’AS Sonidep le 9 août, dans le cadre du tour préliminaire de la Ligue des champions n’ont pas encore été accomplies. Et pour cause, la direction usmiste a enclenché une véritable course contre la montre dans l’objectif de débloquer le compte bancaire du club et attend toujours une autorisation de la justice pour permettre à l’ETRHB d’entamer les signatures avec les éventuels repreneurs. Selon une source proche de l’USMA, «le stage préparatoire qui se déroule actuellement en Tunisie a été pris en charge par un organisateur tunisien, partenaire et ami du club. La direction a sollicité le ministère de la Jeunesse et des Sports afin de trouver une solution pour le déplacement au Niger, puisqu’il y a impossibilité de paiement». Début juillet, la direction a annoncé qu’un accord final avait été conclu entre l’ETRHB, dont le patron Ali Haddad est en prison pour plusieurs affaires, et une entreprise algérienne privée pour la reprise des actions du groupe actionnaire majoritaire de l’USMA. Mais depuis, rien n’a été fait et c’est le statu quo dans la maison usmiste. En attendant un dénouement à cette crise, l’USMA poursuit sa préparation en Tunisie sous la houlette de son nouvel entraîneur Dziri Billel. Les «Rouge et Noir» ont disputé dimanche leur premier test amical face à la formation saoudienne d’Al-Bukayriyah (1-1), avant d’affronter l’autre club saoudien d’Al-Qadissiya, mercredi au stade Chadli-Zouiten de Tunis (20h00). L’USMA entamera la défense de son titre de champion d’Algérie à domicile face à l’ES Sétif, le week-end du 16-17 août, selon le calendrier dévoilé lundi par la Ligue de football professionnel (LFP).