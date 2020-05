<span style='text-decoration: underline;'>Captage des eaux usées du pôle urbain Ahmed Zabana</span>:<br><span style='color:red;'>Un chantier d’une station de pompage et d’une double canalisation</span>

Le chantier de réalisation d’une station de pompage et d’une double canalisation pour le transfert des eaux usées et pluviales du pôle urbain Ahmed Zabana vers la station de traitement des eaux (STEP) d’El Kerma, pourrait-il être réceptionné début 2021, comme promis par les services concernés ?

Le lancement de ce chantier avait été longtemps retardé en raison de contraintes administratives et techniques, ce qui fait craindre le pire. Le chantier, qui a été lancé récemment pour une durée contractuelle de huit mois et d’un montant de 790 millions de dinars, concerne la réalisation d’une station de pompage et d’une double canalisation d’une longueur de 12 kilomètres linéaires pour le transfert des eaux usées et pluviales du pôle Ahmed Zabana vers la STEP d’El Kerma. Les observateurs avisés redoutent la reproduction du scénario des autres cités location-vente du programme AADL 2. Plusieurs années après leur attribution, les eaux usées de ces cités se déversent encore en pleine nature, ce qui constitue une menace pour l’environnement et la santé. «Les eaux usées se déversent à flot et à longueur de journée à Dhaya Morsli. Cette zone humide est le principal réceptacle des eaux polluées», regrette ce coacquéreur. Des habitants des cités location-vente du programme AADL 2 et notamment celles situées à Aïn El Beida, révèlent également que des débordements des eaux usées sont signalés régulièrement dans ces cités, ce qui a pour conséquence la prolifération des essaims de moustiques et l’émanation d’odeurs nauséabondes.

H.Maalem