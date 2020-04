<span style='text-decoration: underline;'>Une canalisation de contournement pour le transfert des eaux des barrages</span>:<br><span style='color:red;'>Un chantier pour sécuriser l’approvisionnement en eau à Oran</span>

Un chantier pour la réalisation d’une canalisation de contournement ou dispositif by-pass, a été entamé la fin de semaine écoulée par les services techniques de la société de l’eau et de l’assainissement de la wilaya d’Oran à Sidi Mansour (Mostaganem) et ce, pour sécuriser l’approvisionnement en eau durant le mois sacré et la prochaine saison estivale.

Le chantier qui devra être réalisé dans un temps record, en dépit des mesures de confinement sanitaire, pourra être livré avant le Ramadhan. Il s’agit en fait d’une canalisation de contournement de 1.000 mm qui permettra d’alimenter Oran et ses périphéries, selon les besoins, par l’eau du barrage Gargar ou par l’eau de la station de dessalement d’El Mactaa.

Le fonctionnement de cette canalisation de contournement ou by-pass se fait soit en position normale, avec le by-pass hors service, l’eau passe ainsi par le circuit primaire, soit en position alternative, avec le by-pass en service, l’eau emprunte le circuit secondaire donc ne traverse plus le circuit primaire. La mise en service de ce by-pass et la prochaine réception du projet de dédoublement du transfert MAO, devra résoudre définitivement le problème des perturbations d’alimentation en eau potable signalées depuis 2019 à Oran. Le ministère des ressources en eau avait donné fin 2019 son aval à sa direction locale pour entamer le chantier du dédoublement du MAO dans le but d’assurer l’approvisionnement de la zone est de la wilaya d’Oran et les autres wilayas limitrophes qui sont actuellement, alimentées à partir de ce transfert, notamment Mascara et Mostaganem. C’est lors d’une réunion tenue au siège du ministère des ressources en eau pour examiner les « mesures urgentes » pour approvisionner les zones concernées en prévision de la saison estivale 2020, que le ministère avait révélé cette décision.

H.Maalem