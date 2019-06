Les grandes décisions en marche ne s’arrêteront pas quoi qu’il en coûtera. Nous ne sommes pas en face d’un épiphénomène qui durera le temps que cela sera nécessaire pour calmer les esprits. Non, le processus de la lutte contre la corruption sera long et multiple et surtout n’épargnera personne quel que soit le rang qu’il occupe ou qu’il a occupé par le passé.

Le message du chef d’état major à ce sujet ne laisse aucune place au doute ou aux interprétations tendancieuses. Trop de deniers publics ont été dilapidés, trop de richesses du peuple algérien ont été siphonnées par une caste qui s’est érigée tous les droits et tous les dépassements au point de faire de l’illégal et de la rapine un mode de gouvernance. Les dossiers ouverts iront jusqu’au bout et l’armée s’est portée garante de ce choix salutaire pour le pays. La justice bénéficiera de la protection totale de l’armée algérienne, c’est là l’engagement solennel du chef d’état major « Il y a lieu d’affirmer encore une fois la détermination de l’institution militaire à accompagner la justice, avec une ferme conviction et un sens élevé du devoir, ainsi que de la protéger de façon à lui permettre d’exécuter convenablement ses missions et s’acquitter judicieusement de son rôle de moralisateur, en déterrant tous les dossiers et en les traitant en toute équité quelles que soient les circonstances, de façon à faire comparaître devant la justice tous les corrompus quel que soit leur fonction ou leur rang social ».

Ainsi, l’armée s’engage non seulement à accompagner la justice mais aussi et surtout à la protéger de toute influence ou autres pressions pour qu’elle fasse son travail jusqu’au bout et dans une totale confiance et indépendance. Le mal qui a été fait au pays et au peuple a été dévastateur et si l’économie nationale n’a jamais pu sans sortir, c’est surtout à cause de ces pratiques mafieuses et illégitimes qui ont été érigées en mode de gestion et au seul profit d’une caste qui doit aujourd’hui répondre de ses actes.

La route est longue et ardue, peut être, mais manifestement la volonté est tout aussi grande et inébranlable pour déterrer tous les dossiers de cette période où la corruption a rongé le pays et vu des millions, voire, des milliards de dollars détournés de leur investissement premier pour ne bénéficier qu’à une clique ou « issaba » qui a dilapidé les richesse du pays et dont les dossiers sont aujourd’hui au niveau de la justice qui doit se prononcer en toute équité sur le rôle et l’implication de chacun dans cette gigantesque rapine.

Par Abdelmadjid Blidi