<span style='text-decoration: underline;'>Bethioua… </span>:<br><span style='color:red;'>Un cimetière en plein zone industrielle</span>

Incroyable ! Il faut le voir pour le croire. Un cimetière en plein zone industrielle et pas n’importe laquelle. Le nouveau pôle économique de Béthioua a été réalisé autour d’un cimetière existant depuis des décennies. Il est situé juste en face de l’usine des lubrifiants du français Total et tout le monde trouve cela normal. Le ministre de l’industrie dont l’attention a été attirée par la presse, lors de sa visite en janvier dernier a lui, aussi, trouvé cette situation des plus normale. Pas moins que cela. A l’occasion du déplacement de Sellal, mercredi de la semaine passée, nous avons pris cette photo qui illustre «bougrement» bien cet état de faits et qui se passe de tout commentaire…