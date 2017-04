<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Chami-Club sportif amateur Noujoum Handball</span>:<br><span style='color:red;'>Un club né d’une école de hand et champion régional sénior</span>

La commune de Sidi Chami semble avoir opté pour plusieurs disciplines sportives qui sont le football, l’athlétisme, la pétanque et le hand ball et c’est en hand à Sidi Chami qui fait parler de lui malgré qu’il n’y a pas de salles de sport pour cette discipline nouvelle et malgré également aussi des promesses des responsables, de doter la commune d’une salle omnisport qui manque dans cette grande commune.

© OT / Adda





Pour ce qui est de cette discipline du hand ball, ça a commencé par la création d’une école de hand ball en 2003 U12, où des «play off» étaient organisés entre les écoles de hand de la région qui étaient au nombre de 25, puis les compétitions de championnat, furent organisés par la ligue de hand ball d’Oran, en benjamin minimes U 15 où le club de Sidi Chami remporta plusieurs coupes régionales et nationales dans ces catégories où ils furent récompensés par le ministre des sport de cette époque en 2015. Les jeunes qui ont débuté dans cette école de hand, sont restés au club jusqu’en 2017 oùu en tant que juniors. Ils furent surclassés en séniors afin de représenter le club de Sidi Chami dans le championnat régional sénior qui regroupait une dizaine de clubs de Mostaganem, Sidi Bel Abbès, Témouchent, Sbdou, Sénia, Mazagran, Police d’Oran et bien sûr Sidi Chahmi. Aussi, les jeunes de Sidi Chahmi ont survolé ce championnat malgré le manque de moyens et de salles et les difficultés de se déplacer même pour aller s’entraîner à ES-Senia ou Sidi Bachir. Mais les jeunes joueurs bien unis pour le même but et bien dirigés par le président du club, monsieur Benarmas Mohamed qui supporte également le MBSC en football. La grande satisfaction du Noudjoum handball de Sidi Chami, fut donnée par l’équipe Benjamins et minimes qui ont remporté toutes les deux la coupe d’Algérie et deux coupes régionales. Ces joueurs qui font la joie de la commune de Sidi Chami dans cette nouvelle discipline, grandissent ensemble et grimpent les catégories et les Hichem, Mokadem, Semoun Youcef, Sebar Abdelatif Ouamar Oussama, Nacer Chergui Mehdi, Rouan Serik Fouad Hartal, Siffeddine, Aousset Hamid, Bensaïd, Zakaria Dani Moussaib, Kateb Youssef, Talbi Faycal, Kartali Djelloul, semblent former une seule famille et ce titre bien mérité a été le fruit d’une bonne saison où les dirigeants Benarmas Mohamed, Ouanes Hadj Machkour Ferhaoui Mohamed Amine, Kartali Djamel, Benarmas Habib, Brahmi Saïd, Gorine Abdelaziz, Talbi Abdelkader, Kassani Abderhmane, sont satisfaits du résultat eux qui ont tout fait pour encourager ces jeunes. Le club qui survit grâce aux généreux donateurs le Pt de l’APC, le MBCS, monsieur Rouan Serik Mohamed et autres. Ainsi, les bon résultats sont là et le club sportif Amateur Noudjoum Hand-ball de Sidi Chahmi, vient d’accéder en 2ème division mais c’est un autre palier et le président Benarmas semble inquiet pour l’avenir qui dit-il, le premier problème réside au manque d’une salle omnisport à Sidi Chahmi et nous devons nous entraîner et jouer dans la salle de Sidi Bachir. Il faut payer la salle même le jour des compétitions, les entraîneurs, le transport, parfois s’entraîner le nuit pose le problème du transport des joueurs. C’est pour cela que nous souhaitons la construction d’une salle omnisport, comme il existe à Misserghin, Oued Tlélat, Es-Sénia, Aïn EL Turck, Sidi Bachir. Nous avons une bonne pépinière de jeunes talents de cette discipline et nous devrons être aidés afin de relancer cette discipline qui naguère était oranaise. Ainsi, la commune de Sidi Chahmi, doit compter… sur le hand-ball pour ramener des titres et mettre un peu de joie et représenter dignement la commune de Sidi Chahmi. Bravo à NHSC et à d’autres titres Incha Allah.

Adda.B