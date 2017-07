<span style='text-decoration: underline;'>pour profanation de tombes et destruction d’un monument historique</span>:<br><span style='color:red;'>Un collectif de citoyens dépose plainte</span>

Comme suite à nos articles parus en dates des dix et dix sept du mois courant, signalons, qu’un collectif de six personnes ayant des parents enterrés au maquam du Ouali Salah Sidi Abdelkader dont les tombes ont été recouvertes de béton et les épitaphes disparues à la suite de médiocres et condamnables travaux soi disant de réhabilitation, ont déposé plainte au niveau du parquet pour destruction d’un monument historique et profanation de tombes. Les plaignants sont soutenus par des dizaines de représentants de familles mostaganémoises ayant un lien avec ledit Maquam. Il est à rappeler, que sans permis de construire, ni études, les responsables de l’APC de Mostaganem ont recruté une entreprise de Béchar pour mener des travaux de réhabilitation du Maquam séculaire de Sidi Abdelkader qui surplombe le faubourg ancestral de Tigditt. Cependant, ce sont des travaux de sape qui ont été effectués. Le matériel utilisé, est dérisoire. Ainsi, des tombes profanées et selon les témoignages oculaires, des restes de squelettes ont été enlevés, ce qui a accentué la colère de ceux qui ont participé aux trois réunions précédentes. Un arbre séculaire a été enlevé. De tels faits, il faut le dire, sont condamnables par l’Islam et par le code pénal. Rappelons, que le directeur de wilaya de la culture que nous avons contacté, a déclaré à ce que les mausolées des Ouali Allah Salihine relèvent du patrimoine culturel et qu’à cet effet, il a transmis un courrier à l’APC, lui demandant de ne pas toucher auxdits mausolées. Ledit directeur ajoute qu’il n’a jamais été prévenu de la réhabilitation des mausolées menée par l’APC. C’est dire que les lois de la République sont piétinées. Les responsables concernés, ont été saisis par les intéressés. Quelles démarches entreprendront-ils face à ce crime disent les milieux avertis.

Charef.N