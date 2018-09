Sur les 40 millions d’habitants algériens, 11 millions suivent des cours d’enseignement que ce soit dans l’enseignement supérieur, l’éducation ou la formation professionnelle. Des chiffres dont peut s’enorgueillir notre pays et qui sont une preuve des efforts colossaux consentis par l’Etat algérien afin de garantir l’éducation et le savoir à ses enfants.

Une éducation ouverte à tous les enfants de l’Algérie quelque soit leurs horizons et quelque soit leur classe sociale. Le droit à l’éducation, tel que stipulé par la Constitution, est une réalité tangible sur le terrain et un choix doctrinal et irréversible de l’Algérie indépendante. Un choix qui a fait que chaque année les choses s’améliorent encore davantage pour permettre aux enfants de l’Algérie d’avoir en main tous les atouts de la réussite et de pouvoir appréhender l’avenir avec sérénité. Les chiffres sont là pour comprendre et réaliser cet extraordinaire progrès réalisé par l’Algérie durant ces dernières années. Ainsi pour cette dernière rentrée scolaire, ce sont près de 9 millions d’élèves qui ont rejoint le 5 septembre les bancs de l’école.

Dans l’enseignement supérieur la tendance est tout aussi importante puisque nos universités comptent cette année 1,7 million d’étudiants qui suivent leur cursus dans 50 universités, 13 centres universitaires, 32 écoles supérieures et 51 établissements affiliés à d’autres secteurs mais dépendant du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique. Le secteur de la formation professionnelle n’est, lui aussi, pas à la traîne. Ce secteur qui a connu d’importantes reformes ces dernières années, n’est plus considéré comme une voie de garage pour les exclus de l’éducation, mais bien un choix d’avenir pour nos jeunes qui veulent avoir des garanties sûres dans leur vie professionnelle. Ainsi ce secteur, qui prend de plus en plus d’importance, compte 1.300 établissements publics assurant 400.000 postes de formation dans 23 branches professionnelles.

Cet état de fait n’a pu se réaliser que par les colossaux investissements du gouvernement algérien qui consacre chaque année des enveloppes financières conséquentes à l’éducation des jeunes algériens à tous les niveaux. Un choix assumé et maintenu avec la même cadence et encore plus, malgré la crise financière que traverse le pays, et qui est une autre preuve du souci des hautes autorités du pays à donner à la jeunesse algérienne toutes les chances de réussite dans leur vie de demain.

Par Abdelmadjid Blidi