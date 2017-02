Hasard du calendrier, la députée française Elisabeth Guigou, est venue en Algérie le jour-même où les Algériens et les Tunisiens commémorent le bombardement par l’armée française, du village tunisien de Sakiet Sidi Youcef. Elle est venue quelques jours après que l’Armée nationale populaire ait annoncé la fin du déminage des frontières ouest et est du pays. Mme Guigou a évidemment dit tout le bien qu’elle pensait des relations parlementaires entre son pays et l’Algérie. C’est cette même élue qui a écouté «religieusement» le rapport sur le Maghreb de deux de ses collègues où les relents colonialistes ne manquaient pas.

Mises l’une à côté de l’autre, toutes ces petites informations révèlent que rien n’est facile entre l’Algérie et la France. Un coup on affiche une volonté de travailler ensemble, un autre coup on commet un impaire, parfois impardonnable, eu égard aux conséquences qu’il produit sur l’image de l’Algérie dans le monde. Mais, il faut dire que de ce côté-ci de la Méditerranée, on est habitué aux louvoiements des politiques français, à leurs contradictions et aux coups bas, qu’on ne compte d’ailleurs plus. Mais que faire, à part travailler à rapprocher les points de vue, sans céder sur l’essentiel.

En réalité, Guigou et une bonne majorité de ses collègues, agissent comme de petits enfants ou au mieux comme des adolescents. Ils croient que leurs vis-à-vis algériens «boivent» leurs paroles jusqu’à oublier l’affreux passé colonial de la France. Mais il faut se rendre à l’évidence que quoi qu’en dise ici et en France, les deux pays ont plusieurs millions de binationaux en communs. Quoi que font les uns et les autres, dans la classe politique d’un pays ou de l’autre, les deux nations sont trop liées pour passer certaines mésententes en pertes et profit. Disons-le clairement, la France est presque autant algérienne que l’Algérie avait été française. Tous les franco-algériens prêts à défiler sur les champs Elysées pour la gloire du pays de leurs parents témoignent de ce présent aussi «intime» que ne l’a été le passé. Aussi, il serait très sage de ne pas insulter l’avenir. Mme Guigou doit le savoir.

Par Smaïl Daoudi