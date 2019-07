<span style='text-decoration: underline;'>Dialogue pour une sortie de crise </span>:<br><span style='color:red;'>Un consensus se dessine</span>

A travers les déclarations des uns et des autres, l’on peut retenir que l’offre de Abdelkader Bensalah, du reste officiellement soutenue par l’institution militaire, fait désormais office de la solution idoine pour la sortie de crise que traverse le pays. Il reste à savoir l’identité des personnalités nationales censées conduire le dialogue jusqu’à son aboutissement, à savoir une élection présidentielle pluraliste.

Le dernier discours du président de l’Etat n’est pas passé inaperçu et suscite encore des réactions, voire une sorte d’empressement à la mise en place des structures censées participer à la mise en place du dialogue globale pour un scrutin présidentiel. Ainsi, après les sorties, plutôt « encourageantes » de Djilali Sofiane, Ali Benflis, Abderezak Makri et d’autres leaders partisans, c’était, avant-hier, le tour de Abdelaziz Belaïd à exprimer, pour ce qui le concerne, une franche adhésion à la feuille de route présentée par Abdelkader Bensalah. Ainsi, le président du Front El Moustakbel a appelé à partir de Guelma où il animait une rencontre avec les militants de son parti, à une mise en pace rapide de la commission nationale de préparation et d’organisation de l’élection présidentielle.

Fidèle à son approche qui n’évoque pas le départ des « 2 B » restants avant l’organisation du scrutin, M. Belaïd a affirmé qu’«il ne faut pas perdre davantage de temps et accélérer la mise en place de l’initiative du chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, relative à l’ouverture d’un dialogue». Pour le président du Front El Moustakbel, les garanties présentées par le président de l’Etat dans son dernier discours, étaient donc suffisantes. Il n’existe, par conséquent, aucune raison de ne pas «mettre sur pied une commission nationale chargée d’organiser les élections, avec des ramifications au niveau des wilayas et des communes». Mais la posture de M.Belaïd ne relève pas de la naïveté, puisqu’il estime que pareille commission permettra de «mettre un terme à toutes les formes de fraude» et réhabilitera donc la confiance entre les électeurs et les autorités centrales du pays.

Pour Abdelaziz Belaïd, «l’Algérie est appelée à entrer de plain-pied dans la vraie démocratie à travers l’organisation d’élections propres et transparentes». Il dira également qu’un président élu par le peuple sera «le seul capable d’édifier une nouvelle Algérie à la faveur d’un dialogue ouvert à toutes les forces vives pour élaborer une constitution consensuelle et un gouvernement consensuel».

Cette option que le Front El Moustakbel défend depuis le 2 avril dernier, jour de démission de l’ancien président de la République, est mue par un désir de respecter la loi fondamentale du pays. C’est ce qu’a affirmé Abdelaziz Belaïd à ses militants de Guelma. Partant et prenant à contre courant une bonne majorité de la classe politique, le leader du Front El Moustakbek trouve trois raisons pour dire que la crise algérienne n’est pas si grave. «La cohésion de l’Armée nationale capable d’assurer la stabilité du pays, (…) la conscience populaire qui se traduit par les marches pacifiques et (…) les richesses et les ressources dont jouit le pays», sont ainsi autant d’atouts permettant une sortie de crise, sans dommages. Mais encore faut-il en réduire le temps et engager un processus de dialogue rapide et sérieux. Pour ce faire, M. Belaid a indiqué que les cadres de son parti sont disposés à discuter avec l’ensemble des acteurs de la scène politique. Affichant sa grande disponibilité à dialoguer, il rappellera que «nous avons discuté avec Abdelkader Bensalah, nous avons reçu plusieurs formations politiques et nous dialoguerons avec tout le monde».

Cette posture d’une formation politique qui n’entend pas pratiquer la politique de la chaise vide et jouer plutôt la carte du dialogue inclusif, est visiblement une tendance lourde dans l’opinion nationale. Faut-il d’ailleurs, retenir, à travers les déclarations des uns et des autres que l’offre de Abdelkader Bensalah, du reste officiellement soutenue par l’institution militaire, fait désormais office de la solution idoine pour la crise que traverse le pays. Il reste à savoir l’identité des personnalités nationales censées conduire le dialogue jusqu’à son aboutissement, à savoir, une élection présidentielle pluraliste.

Nadera Belkacemi