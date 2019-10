<span style='text-decoration: underline;'>Énième effondrement à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Un couple perd la vie sous les décombres</span>

Un couple a perdu la vie hier matin à Oran suite à l’effondrement d’une habitation située à l’avenue colonel Amirouche, ex jules ferry, dans le secteur urbain d’El Mokrani dans la commune d’Oran.

Il s’agit d’un ancien garage transformé depuis plusieurs années en habitation, une partie de ce garage s’est effondrée déjà en 2008. Cette bâtisse menaçant ruine est mitoyenne à un immeuble composé de 12 étages qui subit actuellement des travaux de réhabilitation. Il était 6h30 du matin quand l’effondrement est survenu, les voisins ont entendu un son assourdissant et ont rapidement informé la protection civile et la police. Une quarantaine de pompiers sont intervenus sur place, notamment, une unité spécialisée dans l’intervention au milieu des décombres, pour secourir une famille qui était coincée sous les décombres. Cinq personnes âgées entre 16 mois et 43 ans dont 3 enfants ont été sauvées. Malheureusement, une mère âgée de 40 ans a perdu la vie ainsi que le père âgé de 52 ans. Il s’agit d’un surveillant dans une école primaire natif du quartier. Un autre fils âgé d’une vingtaine d’années a miraculeusement échappé à la mort comme il effectuait la prière à la mosquée au moment de l’effondrement. Sur place, émoi et colère de la part des voisins qui ont dénoncé la passivité des autorités qui devaient, selon eux, reloger cette famille avant que cette catastrophe ne se produise. “Le défunt a interpellé les services concernés à maintes reprises pour être relogé, comme il vivait dans un cadre de vie difficile et dans une habitation qui risqueait de s’effondrer à tout moment” nous dira un voisin. Une voisine ajoute: « On s’inquiète du sort d’autres familles qui risquent également de vivre le même sort, les autorités doivent intervenir pour remédier à cette situation”. Selon les citoyens rencontrés sur place, il s’agit d’un garage d’un ancien concessionnaire automobile, dont une partie s’est effondré déjà en 2008, et le reste est aménagé en logement pour le concierge depuis plusieurs années. Suite à l’effondrement, le wali d’Oran Abdelkader Djellaoui s’est déplacé sur les lieux pour constater la situation.

Une cellule de crise a été créée au sein de la wilaya regroupant tous les services concernés notamment, des membres de la commission de sécurité et les P/APW, où des mesures urgentes ont été prises pour prendre en charge les victimes de cet effondrement. Selon un communiqué de la wilaya et selon les premiers éléments de l’enquête, il s’agit du toit d’un garage qui a fait l’objet d’élargissements au détriment de l’immeuble, 3 familles, selon la wilaya, ont érigé des taudis sur le toit, depuis quelques années, ce qui a entraîné l’affaiblissement des fondations. Notons que le wali d’Oran s’est déplacé également pour s’enquérir de l’état de santé des blessés. Il a demandé immédiatement leurs prise en charge jusqu’à leurs rétablissement. Une enquête administrative et judiciaire a été également ouverte pour cerner les responsabilités suite à cet effondrement.

Fethi Mohamed