<span style='text-decoration: underline;'>Ain Defla</span>:<br><span style='color:red;'>Un dangereux escroc mis hors d’état de nuire </span>

Les services de sécurité de Djellida (Ain Defla) ont arrêté durant la semaine en cours un individu qui mettait à profit son statut de raki pour escroquer ses victimes, leur faisant croire qu’ il était le président d’ une association versée dans la protection des droits de l’homme, a-t-on appris vendredi de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

Ayant eu vent d’ informations faisant état d’un raki résidant dans l’une des wilaya de l’est, lequel incitait les citoyens à adhérer à son association (fictive) versée, selon lui, dans la protection des droits de l’homme, les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de daira de Djellida ont mis en place un plan visant sa neutralisation, a-t-on précisé de même source.

L’arrestation de l’individu en question (56 ans) s’ est faite ? lors qu’il était attablé au niveau de l’un des cafés de la ville en compagnie de quelques personnes, les policiers ne tardant pas à trouver à l’intérieur de son véhicule qu’ ils ont mis au peigne fin, des plantes médicinales, des coupures de papiers sur lesquelles étaient écrit des talisman, mais également des cachets administratifs contrefaits ainsi que des dossiers de ses victimes auxquelles il remettait une carte d’adhésion à l’association en contrepartie d’ une importante somme d’argent, a-t-on détaillé.

Les investigations poussées des policiers leur ont permis de savoir que les victimes de l’indélicat individu était au nombre de 20, des personnes auxquelles il a soutiré la somme de 160 millions de centimes.

Présenté jeudi au procureur de la république près le tribunal de Ain Defla pour «création d’ une association fictive aux fins d’escroquerie» et «faux et usage de faux «, le mis en cause a été placé en détention au niveau du pénitencier de la ville, a-t- on conclut.