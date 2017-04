Le coup d’envoi du tournoi de football, à la mémoire des deux regrettés, Bouras Abdelkader et Belahouel Belkacem, qui ont porté les couleurs du WA Mostaganem et l’ES Mostaganem, vient de débuter il y a presque 03 jours, à l’annexe Cité Djebli Mohamed, (ex Mon plaisir), d’après l’information recueillie auprès d’un des membres organisateurs, Belahouel Safi. Ce dernier a déclaré, que le tournoi de football se déroule actuellement, dans les meilleures conditions, avec beaucoup de fair-play et la participation de 17 équipes, venant de différents quartiers de la wilaya, pour marquer leur présence à ce tournoi. Donc chaque jour, il y aura un match le soir, et cette compétition va durer jusqu’à la fin du mois en cours. Pour conclure, nous signalerons, que les organisateurs de ce tournoi sont Belahouel Safi, Habib, Berahmoune, Benahmed Abdelkader et Hamza Cherif.

Benguenab Abdellah