<span style='text-decoration: underline;'>Fortes précipitations vendredi soir à Sidi Bel-Abbès </span>:<br><span style='color:red;'>Un décès et deux blessés</span>

La wilaya de Sidi Bel Abbés a connu avant-hier vendredi, de fortes précipitations surtout en fin d’après-midi. Les pluies torrentielles qui se sont abattues ont duré plus de trois heures sans interruption. Un phénomène plutôt rare en cette période, depuis prés de quatre décennies.

© Ouest Tribune





Ces précipitations ont causé plusieurs dégâts mettant les sapeurs pompiers en état d’alerte. La Direction de la Protection Civile a fait part d’une trentaine d’interventions assurées par ses éléments dans les quatre coins de la wilaya. Ainsi et durant la nuit de vendredi à samedi, des opérations de pompage d’eaux infiltrées dans ces domiciles ont étés menées au niveau de plusieurs communes telle que Télagh, Ras El Ma, Moulay Slissen, Boukhanéfis, Sidi Ali Ben Youb, Amarnas, Zerouala, Sidi Hammadouche, Ain El Berd, et Sidi Brahim. Une voiture a été extraite de la trémie de Ben Hammouda au chef lieu. La protection civile note également un accident survenu sur la RN 13, au niveau de la commune des Amarnas suite à une collision entre deux véhicules de marque Peugeot, une 301 et une 207. Un accident qui a fait deux blessés âgés de 26 et 38 ans. Malheureusement, un décés est à déplorer, en l’occurrence, le conducteur d’un tracteur, R.M de 48 ans, qui s’est renversé au niveau du village Delahim (commune de S. Hammadouche). Les éléments de la protection restent sur le qui-vive alors que plusieurs chaussées ont été inondées d’eau. Une situation qui remet en cause le travail de la municipalité de SBA, celui de la station d’épuration du Rocher ainsi que la Direction de l’Hydraulique en place depuis plus d’une décennie.

M.Bekkar