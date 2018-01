Les pays des deux rives de la Méditerranée, notamment les plus influents d’entre eux, ont d’énormes défis à relever dans cette région qui n’est pas à l’abri de secousses destructrices au vu des changements profonds que connaît cette région du monde.

Les chefs de diplomatie des 5+5 réunis à Alger, ont conscience que les enjeux sont très grands et que toute solution est impossible s’il n’y a pas une réelle volonté de travailler ensemble et ce, dans tous les domaines quels qu’ils soient. Mais les hésitations de certains relevées lors de cette réunion capitale pour la paix et la stabilité dans cette région du monde, renseignent sur les positions de ceux qui ont saisi la nécessité de faire front, ensemble, face à toutes les menaces qui guettent et ceux qui sont encore dans leurs petits calculs de leaderships, alors qu’ils sont pour une grande partie responsables des tensions dont tout un chacun pourrait en faire les frais.

Le terrorisme qui se développe de manière inquiétante au Sahel ou celui qui a fait des ravages en Méditerranée orientale et précisément en Syrie, indiquent à quel point la stabilité est précaire et à quel point les menaces sont grandes.

Des situations qui ont créé une vague d’émigration inquiétante et qui ont fait de cette mer un cimetière à ciel ouvert où viennent mourir des centaines de personnes qui fuient les guerres et les menaces à bord d’embarcations de fortunes dans des traversées qui se terminent souvent dans des drames humains insupportables.

Cette rencontre au vu de tous ces éléments déstabilisateurs et menaçants, est une occasion pour rapprocher les vues et surtout travailler ensemble pour endiguer ces menaces. Et c’est justement ce qu’a tenu à rappeler le ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel qui a déclaré que cette réunion offre l’occasion «de dialoguer et échanger en vue d’une approche consensuelle et pragmatique de coopération dans l’intérêt de la stabilité, de la sécurité et de la prospérité dans notre voisinage».

La Méditerranéen est aujourd’hui un enjeu majeur dans l’installation de la paix et de la stabilité, et ceux qui ne l’ont pas compris ou ne veulent pas le comprendre, risquent d’en faire les frais, car, ils n’ont pas saisi la gravité de la situation.

Par Abdelmadjid Blidi