<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès</span> :<br><span style='color:red;'>Un délai pour les dettes des agriculteurs</span>

Devant une saison mitigée de moissons battages et donc la baisse de la production qui a quelque peu pénalisé les agriculteurs au cours de cette saison, un grand nombre de ces derniers ayant dépensé plus qu’il n’en a récolté, alors que la saison des labours-semailles approche, la Direction des services agricoles et la Chambre de l’agriculture ont pris une décision commune, qui consiste à donner des délais aux agriculteurs pour le remboursement de leurs dettes d’autant plus que la ventre des graines de semences pour leurs labours-semailles débutera dès le premier octobre prochain. Donc, ces derniers sont incités à se rapprocher des différentes C.C.L.S de la wilaya pour s’approvisionner en semences et autres produits utilisés pour leur campagne. En effet, ces derniers n’attendent plus que l’arrivée des premières précipitations automnales pour débuter leur campagne. Espérons que le ciel sera plus clément que l’année écoulée, au cours de laquelle le rendement a régressé faute de précipitations tout au long de la saison.

Basma.H