<span style='text-decoration: underline;'>ASMO 0 - WAT 0 (En amical)</span> :<br><span style='color:red;'>Un dernier test et des inquiétudes</span>

Pour leur dernier match amical de préparation, disputé vendredi passé face au WAT, les asémistes n’ont pas pu venir à bout, d’une modeste équipe du Widad de Tlemcen, qui a imposé le nul à El Djemia à Bouakeul.

Il faut dire, que les gars de Medina Jadida se sont heurtés à une équipe des Zianides bien organisée, ce qui a dévoilé certaines lacunes chez les oranais, au milieu du terrain et en attaque. Les verts et blanc asémistes se sont montrés très tendres, voire trop confiants, dès le coup d’envoi de la partie, et n’arrivaient pas à imposer un rythme de jeu, pour s’imposer au final. Saadi, malgré les changements de joueurs qu’il a effectués, et quelques variantes mises sur place, rien n’y fit. Le match s’est finalement achevé sur un score vierge, qui n’a pas du tout satisfait les supporters présents, sur les travées de Bouakeul. Si la défense n’a pas encaissé de but et reste sans reproches, c’est au milieu, que certains éléments manquaient de tonus et s’entremêlaient parfois les pattes, privant les attaquants de bons ballons. Le secteur offensif a également péché, par manque d’efficacité devant les buts. Avec plus de concentration et d’application, les asémistes auraient certainement pu sortir victorieux, de cette joute amicale. Saadi en profitera certainement, durant ces prochains jours, avant le déplacement de Boussaâda, pour effectuer les réglages qui s’imposent, et surtout colmater les brèches. Il est à noter, que le coach asémiste, s’est réuni avec ses joueurs, avant le coup d’envoi de la partie, pour mettre les points sur les « i » dans un discours parfois dur, à l’encontre de certains joueurs. En tout cas, il reste à parfaire certaines tares, et le temps presse, avant le coup de starter du championnat de ligue deux, prévu le 9 septembre, avec le périlleux déplacement qu’aura à effectuer El Djemia, du côté de Boussaâda. Par ailleurs, après avoir réglé financièrement les nouveaux joueurs, la direction du club s’apprête à octroyer 3 mois de salaires pour les anciens, qui se rapportent à la saison passée. Tandis que pour la nouvelle saison, les joueurs recevront des chèques de garantie.

Equipe alignée face au WAT : Dahmane, Bouaktouh (Mesmoudi 70’), Kherbache, Benzerga, Barka, Berradja, (Belaalem 46’), Boutiche, (Chlaoua 82’), Haddad, Boubakour, (El Ghoumari75’), Amer Yahia (Sebia 84’) et Balah.

B. Sadek