<span style='text-decoration: underline;'>Affaire des 12,50 quintaux de kif</span>:<br><span style='color:red;'>Un des prévenus condamné de 15 ans de réclusion</span>

Hier, le tribunal criminel d’appel a condamné un des mis en cause dans l’affaire des 12,50 quintaux de kif, le dénommé L.M, à la peine de quinze ans de réclusion. Sachant que le représentant du ministère public a requis à son encontre la peine maximale.

Il s’agit d’une affaire qui a fait couler beaucoup d’encre vu les noms de grands barons de trafic de stupéfiants qui ont été cités. Des barons algériens mais qui une fois traqués par les éléments sécuritaires algériens, se réfugient au Maroc.

Il s’agit d’organisation plus que structurée et au sein de laquelle règne la loi du Talion. Cette affaire qui remonte au 23 juin 2016, on retrouve des noms d’accusés tels que Tyson ou encore le fameux K.Rachid appelé Ould el Aouita. Ce dernier condamné à la perpétuité par contumace dans plusieurs autres affaires, se trouve en fuite au Maroc. Tout a commencé par des informations parvenues aux éléments de la deuxième région militaire qui avaient reçu des informations sur une importante quantité de stupéfiants importée du Maroc. Les investigations entreprises, permettront alors de situer les principaux acteurs, c’est ainsi que le jour des faits, deux prévenus qui étaient mis sous surveillance à savoir Z.M et M.A, seront arrêtés dans une petite localité de Ghazaouet. Un troisième prévenu se trouvant à bord d’un véhicule de type Renault Master, arrivera à prendre la fuite.

Toutefois, la course-poursuite permettra son arrestation et la saisie à bord de ce véhicule qui avait manqué de percuter un élément sécuritaire dans sa course folle, sera saisie la quantité de 3 quintaux de kif. D’un autre côté, une perquisition faite au niveau du garage servant à cacher ces stupéfiants, permettra à ces mêmes éléments sécuritaires, de saisir une autre quantité de kif à savoir 9,50 quintaux de kif, soit un total de 12,50 quintaux de stupéfiants seront saisis lors de cette opération. Interrogé, le dénommé Z.M arrêté à bord de sa R.25 et chargé d’assurer la route aux transporteurs, passera immédiatement aux aveux.

Il donnera les noms de ses complices. Certains seront arrêtés et d’autres demeureront en fuite. Ces déclarations seront vérifiées grâce à la triangulation des appels téléphoniques émis et reçus par ces mis en cause et les personnes qui étaient en contact avec lui. D’un autre côté, le mis en cause arrêté avec lui, réfutera les accusations retenues contre lui. Hier, et suite au double appel introduit par le Parquet et le mis en cause L.M, ce dernier comparaîtra en audience. Confronté aux faits, il les réfutera d’un bloc expliquant qu’il ne connait rien à cette affaire même si son frère a été mêlé dans ces faits. Toutefois, le président le piégera en lui demandant pourquoi a-t-il fuit après avoir appris qu’il a été mis en cause dans cette affaire. La défense de ce mis en cause et suite au réquisitoire, plaidera la non culpabilité de son mandant.