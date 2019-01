<span style='text-decoration: underline;'>La Ministre de l’Education nationale face aux syndicats </span>:<br><span style='color:red;'>Un deuxième trimestre chaud en perspective</span>

Le discours apaisant de la Ministre et sa disponibilité permanente au dialogue ne semblent pas suffire pour convaincre les syndicats du secteur qui entendent donner, à partir de demain, le coup d’envoi de leur stratégie de la tension, non pas pour amener la Ministre à la table des négociations, mais pour marquer leur territoire et montrer à l’administration leur poids sur la scène.

A la veille du début du deuxième trimestre de l’année scolaire, les tensions, entretenues par les syndicats qui ont quitté la charte d’éthique, arrive à son comble à mesure qu’approche le rendez-vous de l’intersyndicale de l’Education nationale qui se sont donné rendez-vous pour demain pour trancher en faveur d’une action d’envergure. Celle-ci devrait prendre la forme d’une grève générale, avec les conséquences que l’on peut aisément deviner sur le moral de millions d’élèves.

Dans une tentative de calmer les «ardeurs» des partenaires sociaux, la Ministre de l’Education a plaidé, hier, en faveur d’une rentrée apaisée, basée sur le dialogue avec l’ensemble des syndicats du secteur. Le ton serein de Mme Benghabrit, lors de la conférence de presse qu’elle a animé, hier, au siège du ministère de l’Education nationale, ne l’a pas empêché de condamner «certaines voix qui tentent de déstabiliser, de nouveau, le secteur», a-t-elle souligné avec force.

Il reste que l’essentiel du discours de la Ministre se voulait réconciliateur, à travers un appel clair à la collaboration avec les syndicats pour traiter tous les problèmes. «Nous avons une relation apaisée avec nos partenaires sociaux et les directeurs de l’Education sont tenus au dialogue avec eux», a attesté Mme Benghabrit, arguant que les problèmes soulevés par les syndicats relevaient de la mauvaise gestion à l’échelon local et pas une divergence de fond avec le ministère.

Attestant, par ailleurs, de la volonté de son département d’accomplir sa mission dans les meilleures conditions possibles, Mme Benghabrit a mis en avant le succès de l’opération des concours nationaux, dont celui relatif à la promotion aux grades d’enseignant principal et formateur. Près de 74 000 candidats se sont inscrits au concours, ce qui renseigne sur l’engouement des enseignants et le climat de confiance qui règne entre l’administration et le corps enseignant.

Le discours apaisant de la Ministre et sa disponibilité permanente au dialogue ne semblent pas suffire pour convaincre les syndicats du secteur qui entendent donner, à partir de demain, le coup d’envoi de leur stratégie de la tension, non pas pour amener la Ministre à la table des négociations, mais pour marquer leur territoire et montrer à l’administration leur poids sur la scène.

Il a été déjà établi que certains syndicats de l’Education sont dans une logique de bras de fer avec la Ministre, n’hésitant jamais à recourir à la grève pour un «oui» ou pour un «non». A l’exemple du douloureux «feuilleton» de Blida et Bejaïa de l’année scolaire 2017/2018 où des débrayages de plus de 2 mois ont paralysé les lycées de ces deux wilayas pour une affaire de conflit d’humeur entre des enseignants et des administratifs.

Alger: Smaïl Daoudi