<span style='text-decoration: underline;'>Festivités du nouvel an</span>:<br><span style='color:red;'>Un dispositif sécuritaire mis en place par la Protection civile</span>

Suite au dispositif mis en place par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), en prévision des fêtes de réveillon, la Protection civile lui emboîte le pas en affirmant également qu’un important dispositif de sécurité a été mis en place pour assurer le bon déroulement des festivités de célébration du nouvel an 2017.

Alger: Samir Hamiche

Dans un communiqué rendu public jeudi dernier, la Protection civile a affirmé que des mesures sécuritaires ont été prises tout en rappelant les démarches à suivre afin d’éviter les accidents qui peuvent être enregistrés durant les fêtes de fin d’année. Le même département a affirmé également que les effectifs des unités opérationnelles ont été renforcés. «A L’occasion de la célébration du nouvel an 2017, la Direction Générale de la Protection civile a mis en place un important dispositif de sécurité et ce, pour le bon déroulement de cet événement, notamment par le renforcement des effectifs d’intervention de la protection civile au niveau de diverses unités opérationnelles, et les postes de secours routiers dans le but d’une meilleure couverture des zones d’intervention, de réduire le temps d’intervention, une bonne prise en charge des victimes» a indiqué la Protection civile dans son communiqué. «Des actions d’anticipation seront menées avec des équipes mobiles de la protection civile qui seront déployées sur le terrain au niveau des points noirs du réseau routier, les sites touristiques et les espaces publics qui connaissent des regroupements massifs de la population en cette période de l’Année», a ajouté la même source. Un appel à la vigilance a été lancé par le département de Lahbiri. «Dans ce contexte, la Direction Générale de la Protection civile appelle les citoyens a plus de vigilance et de prudence, cela afin d’éviter les accidents qui pourraient arriver et qui peuvent causer de gros dégâts matériels ou des pertes en vies humaines». La Protection civile a rappelé les mesures nécessaires qu’il faut prendre afin d’éviter des incidents ou accidents notamment domestiques. «Avant de quitter votre domicile ou avant de dormir, vérifiez tous les appareils susceptibles de générer des asphyxies ou explosions. Penser toujours à ventiler et à aérer votre domicile, pour les usagers de la route, éviter la conduite en cas de fatigue et de somnolence, sous l’emprise de boissons alcoolisées, surtout après la fin des festivités où les risques de survenue d’accidents de la circulation sont très élevés, respecter le code de la route, éviter les manœuvres, les dépassements dangereux et les vitesses excessives. Les parents doivent protéger leurs enfants des risques et dangers liés aux festivités». La Protection civile indique enfin que «le numéro d’appel d’urgence de la Protection civile le 14 reste à la disposition de nos citoyens 24/24 pour toute information ou pour des appels de détresse, en précisant la nature de l’accident, l’adresse exacte et le nombre de victimes».