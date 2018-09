<span style='text-decoration: underline;'>Affaire de l’assassinat de la jeune enfant Salsabil</span>:<br><span style='color:red;'>Un double appel introduit suite au procès de première instance</span>

Selon des sources judiciaires, on apprend qu’un double appel a été introduit par le parquet et les mis en cause dans l’affaire de l’assassinat de la jeune salsabil. Il importe de rappeler que ce crime avec viol sur une enfant d’à peine 7 ans a été jugé mercredi dernier par le tribunal criminel de première instance d’Oran.

Cette affaire éclatera à trois jours de l’Aïd el Adha lorsque la jeune enfant sortie faire des courses au niveau de haï el Yasmine où elle réside, demeurera introuvable. Ses parents saisiront la police de leur quartier et les investigations entreprises par ces derniers permettront de cerner l’accusé de même que son complice qui l’avait aidé à jeter la dépouille dans un endroit désert. Lors de cette première audience, les parents de la jeune enfant ont eu du mal à contenir leur douleur. Le mis en cause reconnaitra les faits disant qu’il avait tué cet enfant mais tentera de nier l’acte contre nature commis avec violence. Un fait révélé par le médecin légiste lors de l’audience qui le confondra. Mais là encore les progrès scientifique confondra le deuxième accusé grâce à la triangulation de son portable alors qu’il affirmait que le jour des faits, il n’a pas bougé de son quartier.

Le témoignage de la mère sera accablant : « on m’a tué ma fille, votre honneur. On a tué plus exactement votre fille dira t-elle à travers un flot de sanglots, et d’ajouter : En voyant mon enfant sortir, mon instinct de mère m’a fait sentir que je ne la reverrai plus. Les personnes présentes à l’audience seront nombreuses à ne pouvoir contenir leurs larmes.

La mère du principal mis en cause parlera de son fils comme étant une personne qui a eu des problèmes dans sa jeunesse ; « Il m’arrivait de le ligoter et de le bastonner pour qu’il se sorte pas, surtout depuis qu’il a connu ce jeune homme, son complice, il est plus âgé que lui et je ne voulais pas qu’il le fréquente ». Son fils affirma que le deuxième accusé lui faisait des avances contre nature et plus d’une fois. Le verdict attendu avec impatience par la foule, libérera les tensions car une double peine capitale avait été prononcée contre les deux mis en cause. A rappeler que le principal accusé demandera pardon à la famille.