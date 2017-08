<span style='text-decoration: underline;'>Glissement de terrain à Sidi Yahia à Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Un enfant de 10 ans trouve la mort</span>

Les habitants du quartier de Sidi Yahia, dans la commune de Bir Mourad Rais (Alger), ont vécu une terrible nuit et ce, suite à un glissement de terrain qui s’est produit lundi soir aux environs de 20 heures, causant la mort d’un enfant de 10 ans ainsi que 4 blessés.

Le glissement de terrain s’est produit au niveau d’un chantier de construction d’un promoteur privé au quartier de Sidi Yahia dans la commune de Bir Mourad Rais. Selon le chargé de communication de la direction de la Protection civile d’Alger, le sous-lieutenant Sadek Kamel, «un enfant âgé de 10 ans et un quadragénaire, ont été retirés des décombres par les éléments de la Protection civile qui ont évacué les deux victimes au CHU Mustapha Pacha», tout en précisant que «l’enfant était dans un état critique où il a succombé à ses blessures à l’hôpital». Le même responsable dira que «la DPC d’Alger a dégagé six équipes d’intervention, dix ambulances ainsi que qu’une équipe cynotechnique».

Pour sa part, le président de l’APC de Bir Mourad Rais a fait savoir que le promoteur du chantier en construction, n’avait pas respecté les mesures préventives mentionnées dans les mises en demeure qui lui avaient été adressées.

Ainsi, une fois de plus les promoteurs immobiliers sont mis en cause dans des effondrements d’immeubles, de terrains… la question qui demeure sans réponse, est, pourquoi les responsables locaux n’agissent pas avant la catastrophe ? Au lendemain du glissement, la direction des Travaux publics de la wilaya d’Alger, était toujours à pied d’œuvre. Des engins ont été mobilisés pour réaliser les travaux de réalisation d’un mur de soutènement. La circulation a été coupée dans un sens.

Par ailleurs, après le glissement de terrain, des échauffourées ont éclaté entre des riverains en colère et des éléments des forces de l’ordre.

Les riverains en colère ont mis le feu à des engins pour protester contre les conditions dans lesquelles s’opère le chantier où est survenu le glissement de terrain. Ainsi, la Sûreté nationale a dépêché un impressionnant dispositif sécuritaire sur les lieux. Plusieurs véhicules de la police judiciaire et des unités d’intervention étaient positionnés tout autour du lieu de l’incident.

Alger: Wahida Oumessaoud