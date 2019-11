<span style='text-decoration: underline;'>La victime lui remet 890 millions de centimes</span>:<br><span style='color:red;'>Un enfant de 15 ans fait chanter une fille de 12 ans à Ain Témouchent</span>

La 4ème sûreté urbaine du chef-lieu de wilaya, vient d’élucider une affaire qu’on a toutes les peines à y croire ses péripéties tant elle semble relever de la fiction avec menaces et chantage !

En effet, il s’agit d’un chantage «version mineur» si l’on ose appeler ce chantage de la sorte au vu des âges de ces jeunes enfants de 12 et 15 ans fréquentant le même établissement scolaire et la même classe en relation dans cette affaire qui relève de ce qu’on peut dire incroyable mais vrai.

Pour revenir au film de cette histoire de chantage, c’est âpres une plainte déposée par le père de la fillette au niveau de la 4ème Sûreté urbaine de Témouchent sous le motif d’un vol d’argent, une enquête a été immédiatement déclenchée par ces mêmes services pour déterminer les circonstances du vol qui a permis de lever le voile sur l’identité du présumé voleur et chanteur avec menaces. Poussant leurs investigations, les mêmes services de sécurité se verront délivrer un mandat de perquisition de la part de monsieur le procureur de la République près le tribunal de la même localité, pour procéder aux recherches dans le domicile du garçon en question situé dans la ville de Témouchent. Les fouilles s’avèreront fructueuses avec la découverte d’une importante somme d’argent en monnaie nationale et des devises étrangères. L’enquête va permettre une inculpation des parents du jeune garçon pour non seulement leur complicité, mais aussi le délit d’une non-dénonciation des faits reprochés à leur enfant.

Une partie de l’argent volé, a été reconvertie en devises et une autre a été utilisée à d’autres fins. Toutes les parties ont été présentées par devant monsieur le procureur de la République près le tribunal de Témouchent qui a ordonné une mise en détention du père tandis que son fils et la mère ont bénéficié d’une citation directe pour répondre des faits qui leur sont reprochés.

